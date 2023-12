Science Lab. Safina e i segreti degli oceani

Parte oggi alle 17,30 al Circolo Artistico di Arezzo la nuova stagione di Arezzo Science Lab. Sul palco Carl Safina, biologo statunitense pluripremiato in tutto il mondo per i suoi studi sugli oceani e le specie animali. Terrà una conferenza sulla salute dei mari e sui cambiamenti climatici, sulla base del suo ultimo libro edito in Italia da Adelphi "Il Viaggio della Tartaruga". Safina infatti si concentrerà sulle grandi tartarughe di mare e attraverso la loro vita e movimenti racconterà quello che sta accadendo agli oceani. Un viaggio avventuroso e immaginifico narrato con la straordinaria competenza del grande scienziato americano.

"Esiste una presenza, nell’oceano, che raramente cogli nelle ore di veglia, e che visualizzi meglio nei sogni. Mentre scivoli nel sonno, le tartarughe cavalcano la curva degli abissi, cercando respiro in superficie e ispirazione dal cielo – scirve in un estratto del suo libro - dalle placide insenature tropicali, o dalla schiuma che sibila in vortici da incubo, affiorano non viste a condividere la nostra aria… Di notte e con la luce, le tartarughe marine sempre si librano in quel loro universo parallelo stranamente alieno, eppure intrecciato con il nostro". "Abbiamo voluto iniziare con Safina per porre un momento di attenzione e riflessione su uno dei temi a nostro avviso più importanti del nostro tempo, l’ambiente e i cambiamenti climatici che condizionano tutta la vita del pianeta – dice Gabriele Grazi, della Libreria Feltrinelli point Arezzo - Safina nel suo campo è un’eccellenza mondiale quindi siamo felici di poter ospitare ad Arezzo questo grande intellettuale". "Il cartellone presenta elementi di grande qualità che fondono aspetti diversi con una visione di fondo comune, la sinergia tra tutti gli ambiti del sapere" dice Alessandro Artini, Presidente della Biblioteca.

Al termine della serata ci sarà spazio per il firmacopie del libro, per le domande e per un aperitivo con l’autore. La rassegna è curata dalla libreria La Feltrinelli point Arezzo e dall’Associazione Lab, con la Biblioteca Città di Arezzo e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune, della Provincia. Per informazioni e prenotazioni whatsapp 3479251722 o mail leggerearezzo

@gmail.com.