Scichilone junior esce dall’ospedale Porta Crucifera va al contrattacco

Ha lasciato ieri l’ospedale Le Scotte di Siena dove era ancora ricoverato dopo un intervento al volto lungo oltre tre ore.

Buone notizie per Francesco Scichilone, il figlio dell’ex bomber dell’Arezzo Massimiliano, rimasto gravemente ferito dopo un paio di colpi proibiti alla fine del primo tempo della partita tra Sant’Andrea e Colcitrone. Il torneo dei quartieri della Giostra, organizzato dalla Uisp, si gioca in questi giorni alla Catona. Per ora la prognosi con cui Scichilone ha lasciato l’ospedale è di 30 giorni: a Siena sono andati a prenderlo la fidanzata e un carissimo amico per riportarlo in città dopo il suo fine settimana infernale.

Scichilone starà a riposo a casa di una nonna per guarire dalle due fratture alla mandibola e allo zigomo provocate dal pugno e dalla ginocchiata. Un episodio che ha acceso diverse scaramucce al campo Buonconte, dove alla fine la partita è proseguita fino ai rigori.

"Ci preme sottolineare che anche anche un atleta di Porta Crucifera ha subito la frattura a un piede e una lesione al volto. E questo non per dinamiche di gioco..." si legge in una nota sul web ufficiale dei rossoverdi.

Il quartiere poi condanna formalmente la violenza e cerca di spostare l’attenzione sugli organi di informazione: "Siamo invece stupiti nel vedere che ci sono ancora quotidiani che, per la legge dei numeri, mettono in difficoltà i quartieri incrementando il clima di astio e di tensione tra di loro".

In sintesi: fratturare uno zigomo e la mandibola a un giocatore non basta a creare tensione, è raccontarlo sul giornale che avvelena il clima. Non servono commenti.

Sotto la lente d’ingrandimento finiranno i rapporti di gara dell’arbitro e dei due assistenti Uisp che racconteranno quanto avvenuto alla fine del primo tempo tra Sant’Andrea e Colcitrone. Di certo ci sono i tre cartellini rossi dai quali dovrà ripartire qualsiasi ricostruzione.

Un episodio che riaccende, nel modo più sbagliato possibile, la tensione tra Sant’Andrea e Colcitrone che da anni provoca incidenti, dentro e fuori piazza Grande. Nel 2021 lo scontro tra armati accanto alla lizza causò squalifiche record. Stavolta c’è un amaro paradosso che va oltre ogni rivalità: Scichilone junior è un quartierista di Santo Spirito: ha giocato nel Sant’Andrea solo per l’amicizia con alcuni calciatori. Rimettendoci uno zigomo e la mandibola.

Federico D’Ascoli