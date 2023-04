Sciame d’api in una fioriera Piazza chiusa

Sciame d’api nel centro storico di Foiano, la polizia municipale chiude una porzione di piazza Matteotti fino all’arrivo dell’apicoltore.

E’ successo ieri, nelle prime ore del pomeriggio, quando uno sciame d’api, ha deciso di fare il nuovo nido, proprio in uno dei vasi di piante sopra le scalette in una delle piazze più importanti del borgo della Valdichiana, quella in cui Re Giocondo viene dato in pasto alle fiamme in occasione del carnevale di Foiano. Quella porzione della piazza è stata per precauzione chiusa e isolata dagli agenti della municipale che hanno subito chiamato un apicoltore per risolvere un problema. Trattandosi di una specie protetta è infatti necessario l’intervento di un professionista che ne tuteli il trasferimento. "Il fenomeno della sciamatura è molto diffuso in questo periodo, con questi cald - spiega Simona Barbini, l’apicoltore che è intervenuto - in pratica le api, guidate dalla regina, trasportano il miele da un vecchio al nuovo nido che decidono di costruire, anche se in questo caso ancora non l’avevano ancora fatto, magari si trattava di una tappa provvisoria". Una sorta di trasloco, insomma. Comunque sia, nel giro di poche ore la massa di api è stata trasferita dall’apicoltore in una nuova cassetta, adesso in una campagna del territorio.