Sci abbandonati in strada. I crateri della Meridiana

Un quartiere tranquillo nonostante l’alta densità di abitanti e che comunque presenta alcune criticità. Ecco la zona della Meridiana, da via Medaglie d’oro a via Pizzuto, passando per via Parini. Condimini e case su più più piani lungo quel reticolo di strade e proprio uno dei problemi segnalati riguarda lo stato di salute delle carreggiate. Via Parisi ad esempio presenta più di un cratere in entrambi i sensi di marcia e con la piggia (seppur non eccessiva) le toppe sono letteralmente venute via lasciando spazio alle buche. Poi da alcuni giorni c’è il nodo rifiuti. Vedi ad esempio la foto pubblicata anche sui social di un paio di sci, magari vintage, lasciati appoggiati su un cassonetto dell’indifferenziata da qualche residente che spera ovviamente che gli operatori di Sei Toscana li portino via così come sono. L’arrivo dell’inverno, e magari di temperature più rigide, dovrebbe poi ridurre la presenza di insetti e specialmente delle zanzare che stazionano soprattutto in prossimità del torrente Vingone.

Ma oltre alla spazzatura c’è il nodo sosta selvaggia. E dire che i parcheggi non mancano. Praticamente ogni appartamento se non ha un garage ha un posto auto. Di giorno il problema non sussite, ma la sera, di rientro dal lavoro e dai vari impegni, ecco che anche i marciapiedi diventano dei posteggi e così è necessario effettuare vere e proprie serpentine. Dulcis in fundo da segnalare anche alcuni episodi legati a furti di biclette che i proprietari tenevano legate alle ringhiere esterne, sotto il porticato che si affaccia sulla strada principale.