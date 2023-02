Schlein travolge Bonaccini a valanga Rivoluzione nel Pd: ma cala l’affluenza

di Alberto Pierini

"Ha vinto il cambiamento": è il mantra che corre dai gazebo al circolo Aurora, dallo Sport Village fino a tutte le settanta sezioni della provincia. E il cambiamento ha il volto paffutello ma grintoso di Elly Schlein: che vince a livello nazionale e stravince ad Arezzo. Una città e una provincia che per l’ennesima volta diventano il laboratorio di un nuovo Pd. Lo avevano fatto con Renzi, con medie per due volte superiori perfino a quelle dei feudi più granitici. E lo bissano con la "pasionaria", spinta da una voglia di fare breccia senza precedenti.

I dati affluiscono con il contagocce: non nel Comune, che chiude lo spoglio nel tempo di una cena, ma in provincia, da cui i numeri arrivano solo al rallentatore. Ma il dato è incontrovertibile. Nel capoluogo Elly sfiora la media del 70% (68,5% per la precisione) ma la sfonda al Giotto, nel centro storico e in tutta la fascia da Quarata alla Chiassa a Ceciliano e dintorni. Scende sotto il 60% solo nell’area che guarda verso il Valdarno, da via Fiorentina fino a Indicatore e Pratantico. E dappertutto lascia le briciole all’avversario. Che supera il 40% proprio nel punto "debole" della trionfatrice e solo in quattro sezioni va oltre il 30%. Una rotta autentica, superiore a quella che avevano tracciato gli iscritti, che comunque gli avevano dato il 40% nel capoluogo e il 41 in provincia.

Provincia dove la partita in tarda serata vede Schlein avanti 58 a 42 e un plebiscito regionale a favore di Fossi.

Ma se uno vince e l’altro perde, alla fine perdono tutti e due nella chiamata alle urne. Nel comune scende a 1915 elettori: lontani perfino dai 3008 delle primarie che incoronarono Zingaretti, figuriamoci dagli 8000 delle due tornate Renzi.

In provincia al momento di andare in macchina eravamo intorno a ottomila, un oceano dietro i 12.048 del 2019. Da allora è cambiato il mondo, e la stessa base elettorale si è assottigliata. Ma confermano un lungo trend negativo. Anche se nessun partito è in grado di portare in cabina un monte di elettori così fuori dai normali appuntamenti elettorali.

"E’ comunque una grande prova di democrazia" dice con orgoglio il segretario provinciale Francesco Ruscelli. Che ringrazia i volontari che per 12 ore hanno tenuto aperti i seggi e controfirma la lettura generale. "La base ha scelto il cambiamento, un’inversione di tendenza sicuramente in Toscana e netta ad Arezzo. Cambia il blocco sociale di riferimento". E come prova porta il risultato di Emiliano Fossi, per la segreteria regionale, avanti a Valentina Mercanti più di quanto non lo sia la Schlein.

I comitati per Elly non credono ai loro occhi, si coccolano la loro "coppa del mondo". Sono due, quello "Parte da noi" esce allo scoperto. "Ringraziamo gli elettori per l’eccezionale risultato raggiunto. Elly ha vinto quasi ovunque. Adesso lavoreremo con entusiasmo per portare avanti il programma della mozione nel territorio. È partita da noi, adesso deve continuare con tutti". In ballo le assemblee nazionali e regionali, le scopriremo oggi, sullo sfondo la svolta provinciale. La scadenza del congresso, conferma Ruscelli, resta a dicembre. Ma non esclude un passo indietro per motivi di lavoro, già chiariti da tempo.

E a quel punto la conta non potrebbe che essere anticipata. Nel fronte Schlein i nomi nuovi vanno da Benedetta Ricci a Sara Cherici, i nomi consolidati sono quelli di Francesca Basanieri e soprattutto di Vincenzo Ceccarelli. Il futuro ha un volto antico?