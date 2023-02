Schlein: due comitati e il pieno di antirenziani

"Abbiamo il cuore a sinistra ma non chiuderemo le porte a nessuno": Benedetta Ricci, una delle fondatrici del comitato Schlein di Arezzo, assicura che vuole tenere unito il partito. E al suo fianco rilancia Filippo Gallo, che attualmente è anche il vicesegretario. Sono due dei protagonisti di un successo dai mille volti. E che nessuno aveva previsto, almeno in queste dimensioni. Neanche Vincenzo Ceccarelli. "Avevo visto una grande partecipazione ed entusiasmo a tutti gli eventi ma è stata una sorpresa: e comunque siamo una delle realtà nelle quali il risultato degli iscritti ha coinciso con quello degli elettori". Già, ma chi sono i protagonisti di questa impresa?

Due comitati forti, uno attivo soprattutto in città e uno decisivo in provincia. Quasi sempre si sono mossi in parallelo, se non per gli appuntamenti di punta: la serata della leader e quella con Zingaretti. Due comitati, spinte non sempre univoche e volti diversi. Quello aretino ha oltre cento rappresentanti, maggioranza giovani, in particolare ragazze. "Abbiamo iniziato – commenta Sara Cherici – senza immaginare dove saremmo arrivate". Incontri periodici, serate a tema. "E’ la linea sulla quale proseguiremo fin da subito" conferma con Benedetta.

L’altro comitato ha molti volti noti e decisivi anche per l’organizzazione degli eventi: come Marco Meacci, uno dei pionieri dell’Ulivo, Francesca Basanieri, ex sindaco di Cortona, e tanti altri. Ma anche qui con alcuni volti poi decisivi nel risultato: da Angela Lucini, che a Castiglion Fiorentino ha portato il suo fronte oltre il 70%, a Barbara Croci ad Anghiari, un altro risultato straripante. Così come in città vantano numeri record Giulia Travi, che ha portato il Giotto al massimo risultato nel capoluogo. Ma poi i volti dello schieramento sono anche noti: lo stesso Gallo, il capogruppo in Comune Donato Caporali, l’ex consigliere comunale Gianni Sarrini, Giuseppe Giorgi.

In un incrocio tra le rivendicazioni delle istanze della sinistra e una sorta di "rottamazione", quasi una nemesi storica, dall’era renziana. Sotto pelle hai l’impressione che molti vivano la vittoria Schlein come una sorta di liberazione da quegli anni. E c’è chi lo dice esplicitamente: come Tito Barbini, tornato al Pd dopo una lunga assenza che ha coinciso in gran parte con la stagione dell’ex sindaco di Firenze, convitato di pietra di un’elezione che lo vedeva solo spettatore.

Diversa la parabola di Enzo Brogi, prima renziano di ferro e ora schleiniano della prima ora, tra i pochissimi aretini presenti al lancio della sfida della nuova segretaria nazionale.

"Per noi – rilancia Benedetta Ricci – non contano tanto i ruoli quanto la politica: non ci appassionano le previsioni sulla segreteria". Anche se poi escono dal duello su una segreteria ma tant’è, è il bello della politica.

E allora la priorità? "Coinvolgere nel partito, negli eventi, nella sede le forze nuove che si sono affacciate in questa campagna elettorale". Ceccarelli spera in un ritorno del Pd nelle periferie, nei quartieri. "E’ saltato il nostro radicamento storico, è l’ora di ritrovarlo". Dando la precedenza a sinistra: la patente salterebbe, la politica forse no.

Alberto Pierini