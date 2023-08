Schianto sulla strada 71 Un paese è sotto choc "Ora fate chiarezza"

di Simona Santi Laurini

Ha chiesto espressamente che venga fatta massima chiarezza. Il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni è sotto shock dopo l’incidente mortale di venerdì pomeriggio al Vallone, lungo la Strada Regionale 71, tra Terontola e Camucia. Come del resto lo è tutta la comunità cortonese e tutti coloro i quali conoscevano Ettore Gervini, il ferroviere 60enne in pensione, strappato all’affetto dei suoi cari, moglie e figlia ventenne, a seguito di un terribile scontro in sella al suo scooter. "È un evento tragico e doloroso per tutti – commenta il sindaco con poche e sofferte parole – è giusto che venga fatta luce sulla dinamica che ha portato a questa tragedia". Meoni ha appreso la notizia dopo il taglio del nastro di Cortonantiquaria e si è recato sul luogo dell’incidente per esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia Gervini. Il 60enne era originario del Lago Trasimeno, era nato a Passignano, ma da tempo abitava con la famiglia a Camucia, dove sono ben noti, visto che la moglie presta servizio alla farmacia comunale. Venerdì pomeriggio pare fosse andato a prendere delle uova fresche e stava rientrando a casa, a pochi metri dal punto di impatto. Un destino davvero atroce e inspiegabile, come avviene in questi casi. Come noto, sono stati gli agenti della polizia municipale di Cortona ad eseguire i rilievi, guidati dal comandante Gianni Landi, al lavoro anche ieri mattina per portare a termine i verbali da inviare alla Procura di Arezzo. Bocche cucite, il riserbo è d’obbligo, ma guardando le posizioni dei mezzi dopo l’impatto e cercando di dare una prima ufficiosa versione dei fatti, pare che l’auto abbia tecnicamente "speronato" il mezzo a due ruote condotto dalla vittima. Entrambi i mezzi, intorno alle 16.30 di venerdì, stavano percorrendo la famigerata Sr71 direzione Camucia, quando Gervini avrebbe svoltato a sinistra, appunto all’imbocco della strada che conduce a casa sua.

E qui, non se ne conosce ancora il motivo, è avvenuto il contatto, anzi l’impatto, che ha sbalzato il centauro sulla carreggiata e la macchina nel fosso di sinistra, contro un muretto che ne ha distrutto la fiancata mancina. Sono vari gli interrogativi cui sarà necessario dare una risposta in questo caldo agosto, che vede una generale riduzione del traffico veicolare. L’arteria di cui si è parla è tristemente nota e famigerata per gli incidenti gravi, finanche mortali. Ma le condizioni che si sono verificate al Vallone sembrano davvero prescindere dal numero dei veicoli in circolazione. In ogni caso, la sicurezza stradale è un fattore che va vissuto a 360 gradi ed è per questo che il Comitato Sr71 più sicura, per bocca del suo presidente Giancarlo Faralli, torna a chiedere interventi efficaci, tra i quali le piazzole di sosta per mezzi pubblici o agricoli.