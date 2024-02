Schianto sulla 71, traffico in tilt

AREZZO

Ancora un incidente stradale nella mattina di ieri ha reso difficile la giornata degli automobilisti, soprattutto di coloro che dovevano transitare all’interno del centro abitato di Policiano, sulla strada regionale 71. Lo schianto si all’interno della località alle porte di Arezzo. I veicoli coinvolti si sarebbero scontrati proprio davanti al bar del paese, situato appunto lungo la regionale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di legge. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore per ottemperare sia ai soccorsi che alle procedure burocratiche legate al sinistro prima di poter far defluire normalmente il traffico.

Difficile stabilirne le cause ma ad ogni modo quel tratto della strada regionale 71 è tornato ancora una volta alla ribalta per la sua pericolosità. E non a caso proprio lungo la 71 il Comune di Arezzo ha deciso di installare un nuovo autovelox, in località Vitiano per la precisione, proprio per scongiurare incidenti mortali come quello in cui perse la vita Federica Canneti, e per garantire quindi una maggiore sicurezza su una delle arterie maggiormente trafficate e considerate al tempo stesso pericolose sul territorio della provincia di Arezzo.