Schianto nella notte a Poppi Quattro feriti, due sono gravi

POPPI

Un terribile schianto tra auto nella notte con l’ennesimo drammatico bilancio del fine settimana: stavolta i feriti sono quattro, due dei quali in codice rosso anche se non in pericolo di vita. L’incidente si è verificato tra sabato e domenica alle 4,30 circa a Ponte a Poppi lungo via Aretina sulla strada all’incrocio con la Consuma. Nello scontro frontale sono state coinvolte 3 auto. Quattro le persone ferite: un ragazzo di 26 anni, una ventunenne, una di 22 anni ed un cinquantaduenne.

Dopo l’allarme fatto scattare dai primi soccorritori, sul posto si sono recati l’automedica di Bibiena, l’ambulanza di Subbiano, l’ambulanza Casentino Rassina e la Croce Rossa di Stia, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia Bibbiena. I pazienti sono stati tutti trasportati al San Donato di Arezzo, due in codice giallo e due in codice rosso; una giovane è stata successivamente trasferita alle Scotte di Siena per essere sottoposta a un delicato intervento al setto nasale. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma per capire la dinamica dell’incidente e le responsabilità del caso.

Intanto c’è sempre preoccupazione per il diciottenne valdarnese rimasto coinvolto nel pomeriggio di sabato in un altro drammatico incidente: il ragazzo, secondo le ultime informazioni, comunque non è in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposto ad alcuni interventi chirurgici per i traumi riportati. Quindi resterà ancora per un po’ in ospedale.

Anche in questo caso vann avanti le indagini del carabinieri intervenuti alle 19 di sabato insieme ai mezzi del 118 per soccorrere un ragazzo di 18 anni in sella ad una moto che è andato a scontrarsi con un’automobile lungo la Sp 5, lo stradone che collega la zona residenziale e artigianale del paese alla Penna. L’impatto è avvenuto all’inizio del rettilineo, se si proviene dal fondovalle, più nello specifico nella porzione di strada che fa parte ancora del territorio comunale di Terranuova Bracciolini. Sul posto sono giunte tempestivamente l’automedica del Valdarno e la Misericordia di Faella per prestare le prime cure. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata fatale una semplice distrazione alla guida.