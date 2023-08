Schianto: muore alle porte di casa Impatto in moto, lascia una figlia

di Luca Amodio

e Simona Santi Laurini

I clienti del bar di fronte, l’Ice Bar, hanno sentito lo schianto e sono corsi fuori: chi con il caffè, chi con l’aperitivo. Ma tutti con l’angoscia di quello che si sarebbero trovati davanti. Morte e dolore. La morte e il dolore di un’altra tragedia sulle strade. Dopo una lunga tregua, che forse ci aveva illuso che qualcosa fosse cambiato nel traffico aretino: e invece non era così.

Un’auto contro una moto, il centauro che come al solito ha la peggio. E di nuovo lì, su quella regionale 71 che da anni è il crocevia del destino. La vittima è Ettore Gervini. Aveva 60 anni, era nato nel 1962, e da tempo risiedeva proprio dove ha trovato la morte. Viveva a Cortona, anzi al Vallone, il luogo dell’incidente: ed è lì che abitava con moglie e figlia. Ma era originario del Lago Trasimeno, di Passignano, che del resto in Valdichiana è a due passi e ha comunque il sapore di casa.

Ieri pomeriggio, nel pomeriggio, verso le 16.30 stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Camucia, da Terontola, quando c’è stato l’urto con un’auto che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. La dinamica non è ancora chiara nei contorni: non ci sono testimoni oculari che possano fornire aiuto agli investigatori. Anche chi è accorso dal bar non ha fatto in tempo a vedere la dinamica.

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, sembra che Gervini stesse girando verso sinistra: e a quel punto l’impatto, solo i rilievi condotto sul posto potranno chiarire cosa abbia causato l’impatto. Proprio al Vallone, per immettersi in una strada secondaria, all’altezza di un bar della frazione, uno dei pochi aperti in zona. L’ipotesi più probabile è che stesse tornando a casa, tradito a due passi dall’arrivo.

L’impatto è stato violentissimo: lo scooter è stato scaraventato dall’altro lato della carreggiata mentre l’auto, una Fiat panda, è stata sbalzata nella parte opposta nel fosso laterale, "spiaggiata" in precario equilibrio. La fiancata della vettura si è scontrata con un muretto ed è visibilmente distrutta.

Immediati i tentativi di salvare Gervini, purtroppo a vuoto. I soccorritori, appena arrivati sul luogo dell’incidente dopo essere stati allertati da un passante, non hanno potuto che constatare la morte del centauro. Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro protagonista dello schianto, l’uomo al volante dell’auto. Ha 79 anni ed è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso a Siena, al policlinico Le Scotte dove è arrivato in codice giallo. Quindi non in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118 con l’infermierizzata di Cortona e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, anche i vigili del fuoco di Cortona. Per i rilievi, presenti gli agenti della polizia municipale di Cortona. Il traffico lungo la principale arteria della vallata è stato rallentato per i tempi necessari agli accertamenti e alle operazioni di ripulitura della strada in cui si è proceduto a senso alternato.

La Procura ha aperto un fasciolo per omicidio stradale ma si tratta di una prassi. Quello di ieri è il terzo incidente mortale dall’ inizio dell’anno in Valdichiana, il primo a Cortona. Gli altri due si erano verificati nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino: il primo a gennaio, nella frazione di Brolio; il secondo a maggio, lungo un sottopassaggio in una parallela della regionale 71. Poi la pausa: rotta ieri da uno schianto secco, che ha sconvolto la zona.