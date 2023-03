Schianto: muore a 30 anni Tragedia contro il guard rail

di Alberto Pierini

Francesco Tozzi

E’ morto a 33 anni, schiantandosi con la sua auto contro il guard rail che delimita la circonvallazione di Terranuova. E’ morto di notte, nel buio illuminato dai lampioni di una delle strade più frequentate del Valdarno. E’ morto nel silenzio delle case intorno, all’ora nella quale le famiglie si raccolgono intorno al televisore.

E’ l’ennesima tragedia della strada. La sesta di un anno appena iniziato e già da dimenticare, ormai in scia ai dati pesantissimi del 2022, dove le vittime erano state oltre venti.

La pagina nera nella circolazione aretina stavolta si scrive tutta nel Valdarno. Dicevamo la circonvallazione di Terranuova, a ridosso del bivio che vira verso Poggio Orlandi. Il trentenne era a bordo di una Audi 6, il cui colore bianco va a sbattere sulle ombre della notte e insieme su quelle di una serata da incubo.

In base alla prima ricostruzione la macchina si affaccia sull’angolo della morte poco dopo le 21.30. Non c’è nessuno, almeno a giudicare da quanto filtra a fatica nella serata. Il giovane è al volante della sua auto ma d’improvviso ne perde il controllo.

La macchina inizia una carambola terribile.

Secondo quanto emerge dai soccorritori va a sbattere sul guard rail ma si sarebbe anche abbattuta su un muretto laterale. Dell’auto resta poco, pochissimo: anche da lontano, alle foto elettriche che illuminano la strada, fai perfino fatica a riconoscerne la sagoma.

Ma malgrado tutto e l’ora serale è un’arteria frequentata e l’allarme parte. Le ambulanze non faticano ad arrivare sul posto, trovando la circolazione rarefatta della tarda serata. Iniziano le manovre per estrarlo dalla carcassa della sua splendida Audi. Per poter tentare una rianimazione. I soccorritori del 118 iniziano i disperati tentativi di rianimazione. Siamo in quella condizione nella quale non hai tempo di raggiungere un ospedale e devi tentare il tutto per tutto per far ripartire il battito, per provare a stabilizzarne le condizioni. Ma è troppo tardi per il trentenne. Impossibile strapparlo alla morte.

Intorno a lui si moltiplicano i mezzi del soccorso. Ci sono i vigili del fuoco, ci sono i carabinieri di Loro Ciuffenna e ci sono anche quelli del nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno.

La strada è quella che aggira il viale Europa, il cuore di Terranuova, e collega la rotatoria principale con la dritta che va verso LOro Ciuffenna. Il trentenne, in base alle prime rilevazioni, viveva a Loro Ciuffenna. Stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro.

Come pochi giorni fa era successo a Pratantico per un motociclista. Ma come lui non ce l’ha fatta. La sua corsa si è arenata sulla circonvallazione, contro quel guard rail e quel muro che lo hanno tradito.