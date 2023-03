Schianto: muore a 24 anni "Tommaso era speciale"

di Fabrizio Paladino

"Era un ragazzo speciale, sempre sorridente e pronto ad aiutare gli amici e i compagni di squadra in difficoltà. Sono distrutto". L’allenatore della Monterchiese capolista in Terza categoria, Manuele Capacci, parla così di Tommaso Lisetti, il 24enne di Città di Castello morto ieri nello schianto tra la sua auto e un tir lungo l’Aretina, a pochi chilometri dal confine tra Umbria e Toscana.

"Dal 2021 era a Monterchi – prosegue Capacci – Quest’anno aveva di nuovo iniziato con noi, però dopo pochi allenamenti era venuto a comunicarci del suo impegno lavorativo a Citerna come chef che l’avrebbe tenuto lontano dal rettangolo verde". Tommaso aveva il vizio del gol e Capacci lo conosceva bene fin da ragazzino.

"Da piccolo giocava col Cerbara di Città di Castello dove l’ho apprezzato pure per le sue doti: in una stagione nella categoria Giovanissimi realizzò addirittura 43 reti. Poco tempo fa ero stato a casa dei genitori, una famiglia stupenda. Tommy era il mio pupillo, sarà difficile dimenticarlo".

Tommaso Lisetti è l’ennesima vittima della strada: è morto mentre stava andando al lavoro, a bordo della sua Fiat Panda che si è scontrata con un camion. Sull’asfalto le tracce di un disperato tentativo di frenata.

Ieri mattina nella strada Aretina poco dopo il bivio di Celle, in località Lerchi erano le 8,15, Tommaso procedeva in direzione Arezzo mentre in senso contrario sopraggiungeva un camion condotto a un autista marchigiano di 46 anni sotto choc, ma illeso. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche l’elisoccorso è rimasto fermo a lungo in un campo vicino al luogo dell’incidente, ma purtroppo per il ragazzo, nonostante gli interminabili tentativi messi in atto dai sanitari, non c’era più nulla da fare.

Il giovane di 24 anni, aiuto chef in un ristorante di Citerna, era partito dalla sua abitazione di Riosecco dove viveva con la famiglia e si stava recando al lavoro. Di Riosecco erano anche due dei ragazzi morti nell’incidente di dicembre a San Giustino. Appassionato di calcio, aveva giocato – oltre che con la Monterchiese in Terza categoria – anche con Junior Tiferno e Cerbara, poi il Cerbara. Importante anche l’esperienza con la Juniores del Sansepolcro dal 2016 al 2018 (nel 2017 nel gruppo che ha raggiunto la finale nazionale); attualmente giocava a livello amatoriale a Riosecco.