Schianto all’alba con l’auto sul muro: muore a 34 anni, grave il conducente

Castiglion Fiorentino, 29 maggio 2023 - Tragedia all’alba sulle strade dell’Aretino. Un altro incidente mortale. Stavolta in Valdichiana. La vittima è Gheorghe Lucian, operaio di 34 anni, di origine romena, residente a Cortona. Sedeva sul lato passeggeri del veicolo coinvolto.

Grave anche il conducente dell’auto, un operaio romeno anche lui. I due amici stavano andando al lavoro. È successo ieri nella primissima mattina, verso le 6 circa, a Castiglion Fiorentino, lungo la strada provinciale 27, l’arteria che da via Adua, una parallela alla Sr 71, conduce verso le frazioni della Nave e Castroncello, fino all’ospedale della Fratta. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti nell’impatto. Nessun testimone presente. I due stavano viaggiando in direzione Castiglion Fiorentino, molto probabilmente si stavano muovendo per iniziare una giornata di lavoro.

La dinamica del violento scontro deve essere ancora ricostruita nei contorni; ma stando alla posizione del veicolo nel luogo del sinistro, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, un pick up, scontrandosi violentemente contro il muro a bordo della strada. Proprio sotto lo Stop nei pressi di una casa, poco dopo il cavalcavia su cui sopra transita la linea ferroviaria Roma Firenze. Sarebbero stati proprio i residenti della zona, svegliati dall’urto, ad allertare i soccorsi.

Sul posto arrivati anche, insieme ai vigili del fuoco, due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cortona, sia del radiomobile sia della stazione locale, che hanno chiuso la strada per un paio d’ore, fino alle 8.30: il tempo necessario per i rilievi e per la ripulitura della carreggiata dove i detriti dell’auto si erano sparsi un po’ ovunque.

Gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero di turno Marco Dioni che aprirà un fascicolo processuale per far luce sulla vicenda.

Difficile, al momento, fare ipotesi su cosa abbia portato all’impatto, fatto sta che il colpo è stato violentissimo: per il giovane che sedeva sul lato passeggeri, classe 1988, non c’è stato nulla da fare.

È deceduto sul colpo. Intanto erano arrivati i mezzi di emergenza della Asl con l’automedica della Fratta e la Misericordia di Cortona ma viste le gravi condizioni dell’altro ragazzo, il guidatore, è stato necessario allertare anche l’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato il 36enne a Siena: direzione Le Scotte.

Rosso il codice d’urgenza con cui l’uomo è arrivato al policlinico Santa Maria ma, a quanto trapela, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Varie però le fratture e le ferite che ha riportato su tutto il corpo.

Quello di ieri è stato il secondo incidente mortale a Castiglion Fiorentino nel 2023. Il primo, il 4 gennaio scorso costò la vita ad un’anziana donna a seguito di un frontale sempre sulla strada 27, ma alcuni km dopo, all’altezza della frazione di Brolio, al confine con il comune di Foiano.

Stavolta il dramma è avvenuto in un tratto più vicino al centro del paese ma altrettanto pericoloso, tanto che il limite orario nei pressi della strettoia è di soli 10 chilometri orari.