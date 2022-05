Schianto a Soci con la moto: due feriti, una ragazza soccorsa col Pegaso

Arezzo, 15 maggio 2022 - Alle ore 15.27 a Soci nel comune di Bibbiena si è verificato un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una moto. Due le persone ferite entrambe residenti a Ferrara: un uomo di 34 anni ed una donna di 32 anni.

Sul posto sono intervenuti automedica, Misericordia di Castel San Nicolò, Croce Rossa di Stia, carabinieri, polizia municipale di Bibbiena e i Vigili del fuoco.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza in codice giallo pertraumi agli arti inferiori all'ospedale di Arezzo. La donna in codice rosso con Elisoccorso Pegaso è stata trasferita all'ospedale Le Scotte di Siena.