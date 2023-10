Schiaffi al cameriere fuori dal locale. Il ristoratore: "Chiudo per protesta"

"I problemi solitamente sono rappresentati dalle baby gang, ma ieri notte chi si è reso protagonista dello schiaffo ad un mio dipendente era più grande". A parlare è Alessandro Lamagna, il titolare di un locale nel cuore di Arezzo, "La cantina del Doc", in via Cavour, proprio davanti al liceo classico, il cui porticato viene all’occorrenza utilizzato per disporre alcuni tavoli. "Avevamo finito di lavorare, stavamo lasciando il locale - racconta Alessandro - il mio dipendente è uscito e si trovato davanti questa persona. C’è stato uno scambio di parole, è partita una risposta con un certo tono anche perchè non si può sempre abbassare la testa e da qui si è arrivati allo schiaffo. Sinceramente sono stufo di questa situazione. La domenica resto chiuso, è il giorno di riposo, quello per ricaricare le batterie ma se la situazione è questa meglio restare chiusi anche per Halloween".

È la prima volta che si verifano episodi come questi?

"No assolutamente - prosegue nel racconto - pensi che prima del Covid io che sono un ristorato, non il titolare di una discoteca o un club, avevo dovuto prendere accordi con una agenzia per avere un buttafuori alla porta di ingresso del locale. Doveva aiutare i camerieri a poter uscire senza problemi e a raggiungere i tavoli che avevo apparecchiato, pagando regolarmente il suolo pubblico, sotto il loggiato di via Cavour. Ci sono stati episodi di gruppi di ragazzi che infastidivano i clienti che magari volevano semplicemente entrare nel locale anche solo per andare in bagno. C’è stato chi ha preso a testate la vetrata del ristorante. Purtroppo accade di frequente di vedere gente che si piazza davanti alla porta, creando problemi anche a chi vuole uscire, compreso me titolare o il mio staff a fine serata".

Che età hanno questi ragazzi?

"Stiamo parlando di baby gang, che con l’apertura di locali in Piazza della Badia tendono soprattutto a passare la serata in quella zona. Nella notte tra sabato e domenica il problema è nato con un ragazzo decisamente più grande di età".

Meglio allora tenere chiuso per una serata come quella del 31 ottobre?

"Se le premesse sono queste assolutamente sì".

M.M.