Schiacciato dal carrello L’operaio sta meglio

A Santa Barbara e Meleto di Cavriglia è ancora tangibile la preoccupazione per la sorte del giovane operaio di 33 anni ricoverato all’ospedale fiorentino Careggi in codice rosso per la gravità del trauma riportato venerdì scorso mentre lavorava in un capannone industriale dell’area produttiva di via dell’Artigianato. Il bollettino di medico di ieri alleggerisce la prognosi: l’uomo ne avrà per 20 giorni e sta meglio. L’altro ieri, attorno alle 12.50, il trentatreenne era impegnato nelle operazioni di smontaggio di un magazzino verticale all’interno di un’azienda della zona industriale a due passi dalla Centrale Enel quando, secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, a causa del cedimento e della caduta di un carrello elevatore era stato travolto riportando un serio trauma toracico da schiacciamento. La macchina dei soccorsi si era messa in moto e con l’allarme lanciato dai colleghi della ditta che opera nel settore della logistica e in breve erano arrivati sul posto i sanitari dell’emergenza urgenza territoriale con l’automedica e l’ambulanza attrezzata della Misericordia sangiovannese. Lo sfortunato lavoratore era stato stabilizzato, ma viste le condizioni di salute, l’equipe medica del 118 aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasferirlo al centro traumatologico specializzato del capoluogo di regione per essere sottoposto alle cure del caso. Oltre ai militari sangiovannesi sono intervenuti, com’è prassi in casi del genere, i tecnici del Pisll, il Servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est, per le verifiche di rito e per accertare se si possano ravvisare particolari responsabilità.