Schermaglie per Polcri La Lega sull’Aventino E il centrodestra rinvia l’ultimo vertice

di Lucia Bigozzi

Era tutto pronto, perfino il leader provinciale della Lega che tiene la linea dura e pura, aveva accettato l’invito degli alleati. Non c’era da mettere in conto nessun dietrofront, ma la volontà di Gianfranco Vecchi di esserci era letta un segnale oltre le posizioni che restano agli antipodi. FdI, Forza Italia e l’area della lista Ora Ghinelli che raccoglie i civici del territorio, hanno scelto un profilo dialogante e sono orientati a privilegiare la continuità del governo della Provincia anche al prezzo di sacrificarla sull’altare della coalizione.

Da questo lato del centrodestra, ci sono tre alleati che non vogliono aggiungere alla sconfitta elettorale la perdita del timone amministrativo. Dall’altro lato, c’è la Lega che si colloca all’opposizione di Polcri e ha già annunciato il voto contrario al bilancio nella seduta del consiglio slittata al 29 marzo. Una mossa che chiude alla mediazione ma vale un assist per gli alleati, perchè il parallelismo con le divaricazioni a Cortona, Massa e Siena che Vecchi ha richiamato sottolineando di "non voler rompere il fronte della coalizione" ma marcare visioni diverse, rappresenta un "salvagente" per alleggerire il peso della decisione finale. Il rebus è: meglio la continuità al governo dell’ente con un presidente che ha accettato le "condizioni" dell’alleanza, oppure salvaguardare l’unità della coalizione costi quel che costi, cioè anche seguendo la Lega? E’ il dilemma che i leader dei partiti avrebbero dovuto sciogliere nel vertice convocato ieri a Palazzo Cavallo, nell’ufficio della vicesindaco Lucia Tanti impegnata a tenere le fila della mediazione e provare a ragionare sulla ricucitura dello strappo leghista.

Poi, a metà pomeriggio è arrivato il contrordine: vertice rinviato alla prossima settimana. E’ probabile che in tutta questa partita, ormai all’imbuto con il voto sul bilancio , nel centrodestra si lavori ad ammorbidire la posizione del Carroccio che, invece, la parlamentare Tiziana Nisini ha rilanciato ai microfoni di Teletruria: "Questo è un teatrino durato anche troppo. Polcri governi con il centrosinistra. La Lega, subito dopo la sconfitta elettorale, ha assunto una posizione coerente e si metterà all’opposizione. Farà un’opposizione costruttiva che ha come obiettivo portare beneficio alle comunità". Eppure, a ben guardare, non c’è un monolite-Lega se, come pare, non tutti i militanti si mostrebbero entusiasti dell’Aventino; in particolare la consigliera provinciale Cinzia Santoni data in "travaglio" sul voto al bilancio. La sua presenza all’incontro con Polcri e il centrodestra con la Lega assente, viene letto come un elemento significativo. L’indicazione che le ha chiesto il partito è votare contro, ma quattro giorni sono lunghi e ancora può succedere di tutto.

Nel frullatore quotidiano delle accuse incrociate tra gli schieramenti, c’è da registrare l’affondo di Silvia Chiassai contro Marco Donati che le aveva chiesto di lasciare la presidenza del polo universitario aretino per coerenza con la sua linea anti-Polcri. "Da un ex parlamentare mi sarei aspettata un pò di preparazione. Nell’ultima assemblea, ancora prima delle elezioni provinciali, avevo già comunicato ai soci la volontà di terminare l’incarico, a titolo gratuito, con l’approvazione del bilancio a fine aprile 2023, avendo raggiunto gli obiettivi richiesti".