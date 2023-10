Scenari aperti aspettando le urne a giugno

Per adesso è solo un’ipotesi quella del 9 giugno 2024 come "election day", ovvero come data unica in cui i cittadini saranno chiamati a votare sia per le europee che per il rinnovo dei consigli comunali. Di fatto l’ipotesi prende campo in considerazione del fatto che proprio le europee sono fissate tra il 6 il 9 giugno e quindi nell’ottica di un contenimento dei costi votare anche per i comuni in quella data sarebbe opportuno. Meoni (nella foto) per quel periodo cercherà un secondo mandato dopo la vittoria del giugno 2019 supportata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Futuro per Cortona. Ad oggi però le acque sembrano agitate in Valdichiana viste e così gli scenari potrebbero essere più aperti che mai, a tal punto che l’idea di due candidati per il centrodestra a Cortona non sarebbe poi così campata in aria.