Scelti i garanti per i disabili e gli anziani La Fondazione lancia lo scudo per i fragili

AREZZO

"Due garanti figure di riferimento importanti a tutela dei diritti di persone che necessitano di attenzione e di opportunità e che sono la misura della civiltà di una comunità". Così il vice sindaco Lucia Tanti ha commentato le nomine di Faustina Bertollo garante per i diritti dei disabili e di Silvia Antichetti garante per i diritti degli anziani, entrambe approvato all’unanimità dal Consiglio. Gli incarichi avranno durata triennale, per il primo si tratta di una riconferma, mentre rappresenta una novità la nomina del garante degli anziani proposta con atto di indirizzo dalla consigliera Mery Cornacchini. "Vorrei rappresentare il punto di riferimento per tutte le persone con disabilità che hanno necessità di un sostegno", ha dichiarato Bertollo.

"La società deve essere pronta ad affrontare le problematiche collegate alla terza età. L’auspicio è quello di promuovere un coordinamento di interventi unitamente con tutti i settori che operano nel sociale", ha commentato Antichetti. La sede operativa dei due garanti sarà organizzata nella sede della Fondazione Arezzo Comunità, a Palazzo Fossombroni.

Per contatti email [email protected] e [email protected] o 0575377404. Prossima l’apertura di uno sportello al pubblico.