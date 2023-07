ScelgoArezzo: “Istituire un premio per i giovani per altruismo e impegno verso la comunità”

Arezzo, 12 luglio 2023 – “Nei giorni scorsi Arezzo è stata protagonista di un fatto di cronaca a lieto fine che ha dato risalto a tutta la nostra città.

La vicenda del gruppo di giovani aretini intervenuto in soccorso di una persona colpita da malore durante la festa della Parrocchia di San Marco è finita in tutte i giornali, tv e radio nazionali.

Questa storia può essere lo spunto, oltre che per dare - a nome del Consiglio comunale e della città - un riconoscimento ufficiale agli autori di un gesto che ha permesso di salvare una vita, anche per istituire un premio annuale da dedicare a giovani residenti di Arezzo che si siano distinti per altruismo, generosità e impegno verso la collettività.

Un’occasione per valorizzare i tanti giovani che nella nostra città si impegnano e dedicano parte del proprio tempo per far crescere e progredire la comunità in cui viviamo”.