Scelgo Arezzo: “Uscita di sicurezza alla Tricca. Ancora nessuna risposta”

Arezzo, 6 aprile 2023 – “Esattamente il 23 febbraio, abbiamo presentato in Consiglio Comunale un’interrogazione con la quale chiedevamo chiarimenti in merito all’uscita di emergenza della scuola di via Tricca”, così i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo).

“All’epoca dell’interrogazione rimarcavamo un fatto quasi scontato: l’importanza delle vie di uscita e di emergenza in luoghi come le scuole. Ora più che mai, verrebbe da dire, visto che, per uno brutto scherzo del destino, lo stesso edificio è stato coinvolto in un grave fatto di cronaca per fortuna senza gravi conseguenze.

A fronte di tutto questo ci chiediamo come mai a distanza di un mese e mezzo da quel nostro atto formale non sia stata fornita risposta e, se questo è il tempo richiesto per un’operazione di tale semplicità, quanto ne servirà per un capillare monitoraggio strutturale”.