Scelgo Arezzo: ciclo d’incontri nelle frazioni aperti ai cittadini

Arezzo, 30 ottobre 2023 – Presentato dal capogruppo consiliare Marco Donati il calendario dei cinque appuntamenti pubblici organizzati dal gruppo Scelgo Arezzo.

Focus: le frazioni. Lunedì 30 ottobre alle 21 c’è l’esordio al centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero. “Abbiamo scelto come titolo di questo percorso di discussione – ha sottolineano Marco Donati – ‘Le frazioni al centro’ per riportare all’attenzione della politica un tema molto sentito: la necessità di ripensare i modi e gli strumenti della partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni, con l’obiettivo di un nuovo decentramento di prossimità che faccia sentire i cittadini protagonisti ascoltati e riduca l’attuale scollamento tra amministratori e amministrati Cominciamo proprio dalla frazione ‘geograficamente’ più distante dal centro, inteso in questo caso anche come centro città.

Siete tutti invitati: Scelgo Arezzo fa questo sforzo ulteriore, organizzativo e politico, e come nostro costume ascolteremo le vostre proposte per elaborare i programmi futuri, dalla manutenzione al trasporto pubblico locale e alle infrastrutture in fibra ottica.

Presto anche il Consiglio Comunale verrà chiamato ad affrontare la questione del decentramento, c’è una proposta di delibera d’iniziativa consiliare depositata da un altro gruppo, c’è in cantiere una nostra proposta preannunciata in conferenza dei capigruppo sui consigli di quartiere, rispetto alla quale eravamo disposti a ricevere contributi da parte della maggioranza e delle altre minoranze ma ancora nulla ci e pervenuto”.

Il programma prevede poi lunedì 6 novembre Rigutino al centro sportivo, lunedì 13 novembre Tregozzano al Cas, lunedì 20 novembre Indicatore al Cas, lunedì 27 novembre Quarata al Cas. Sempre alle 21.