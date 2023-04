"Scatti da collezione" un contest di foto a Casa Bruschi

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi in occasione delle festività pasquali propone ai visitatori il contest "Scatti da collezione": un invito a replicare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, le sale dell’affascinante palazzo e gli scorci sul centro storico che si possono godere dalle terrazze. Le foto saranno poi selezionate e le migliori postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori. Un’iniziativa legata alla mostra "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari" che rende omaggio, con una nuova iniziativa, ai celebri fotografi di cui sono esposti i numerosi scatti che raccontano usi, costumi e tradizioni del nostro territorio.

La Casa Museo nei prossimi giorni rispetterà il seguente orario: oggi domenica di Pasqua 9 aprile sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domani lunedì di Pasquetta 10 aprile apertura straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 140 alle 18. Dalle ore 16 alle ore 18 saranno organizzate visite guidate per le famiglie che avranno in omaggio le divertenti carte didattiche della Casa Museo, ricche di giochi, indovinelli, enigmi sulla collezione.