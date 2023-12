Scatti da collezione. Il concorso social di Casa Bruschi

In occasione del ponte dell’Immacolata e della Città del Natale, la Fondazione Bruschi invita gli appassionati di fotografia a catturare con il proprio smartphone le opere nel museo partecipando al contest natalizio "Scatti da collezione". Le foto saranno selezionate e postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia. Per chi si cimenterà nel contest in omaggio un catalogo della mostra "La sottilità dell’aria".