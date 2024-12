"Scatti contro la violenza" alla Galleria Imago

Sabato 7 e domenica 8 dicembre la Galleria Imago di via Vittorio Veneto 33/20, ad Arezzo, ospita "Scatti contro la violenza", mostra fotografica collettiva e vendita di beneficenza organizzata da associazione Imago e associazione Pronto Donna. La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata sabato 7 dicembre, alle 17, e rimarrà aperta fino alle ore 20. Alle ore 19 la regista Alessandra Bedino coinvolgerà il pubblico in un breve reading dal titolo "Sii dolce con me… Voci contro la violenza sulle donne". Domenica 8 dicembre la collettiva rispetterà gli orari 10-13 e 15-20. Da anni Imago promuove eventi culturali e artistici anche con fini sociali. Nella mostra "Scatti contro la violenza" sono state selezionate 55 immagini dagli archivi personali di 34 fotografi che hanno risposto all’appello. Gli scatti scelti offrono prospettive intime su soggetti diversi, attraverso l’arte della luce, delle ombre e del colore, e nella mostra diventano insieme veicolo di un invito a non rimanere in silenzio sulla violenza di genere. Negli spazi della mostra sarà anche possibile farsi scattare un "ritratto senza tempo", il ricavato della vendita delle foto e dei ritratti sarà devoluto al Pronto Donna di Arezzo.