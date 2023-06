E’ scattata la maturità per 3 mila studenti aretini

Arezzo, 21 giugno 2023 – Questa mattina è scattata la maturità, e nei mesi scorsi è ripartita anche la caccia ai commissari, per lo più esterni.

Quei docenti, che da oggi valuteranno gli studenti alla maturità, che sono andati a sostituire i nominati dal Ministero perchè malati o assenti. Ad Arezzo sono stati ben 39 i docenti assenti che sono stati sostituiti, con non poche difficoltà. Un fenomeno durato anni quello dei “certificati” presentati dai prof, quasi venuto meno con la comparsa delle commissioni interne. Adesso ci risiamo, ecco di nuovo certificati e malattie a go go, e la scuola che deve ripartire alla caccia di prof dell'ultimo minuto.

La “Notte di sogni, di coppe e di campioni, di lacrime e preghiere” è volata via. La lunga notte prima degli esami anche per i maturandi aretini è ormai solo un ricordo, di quelli da raccontare agli amici e, un domani, ai propri figli. Per i 3023 studenti aretini oggi è tempo di sfoderare le penne per il tema di italiano. Sono 162 le classi che stamani affronteranno la prima prova della maturità, con loro 738 docenti, fra commissari interni ed esterni. Si parte alle 8.30 finalmente verrà svelato il segreto meglio custodito d’Italia: la traccia della prima prova dell’esame di Maturità.

Quest’anno la maturità torna ad essere l’esame completo, con tre prove, di cui due scritti preparati dal ministero e l’orale. Si chiude così la fase di emergenza dovuta al Covid quando si è sperimentato l’esame light. Entro metà luglio, ci saranno i risultati, che come sempre sono in centesimi. E dopo il tema di oggi, torna la temutissima seconda prova ministeriale.

Al classico sarà di nuovo latino e allo scientifico niente fisica, solo matematica. Idem al linguistico: solo inglese. All’orale le domande dovranno limitarsi al programma effettivamente svolto in classe. “Affrontate questo momento con serenità, ma con la dovuta tensione, responsabilità ed il giusto impegno: è una prova senza appello che merita attenzione e rispetto, come altre che la vita vi prospetterà.

Vi auguro di saper mettere a frutto al meglio il lavoro svolto in questi anni così difficili” è l’augurio del provveditore agli studi di Arezzo, Roberto Curtolo.