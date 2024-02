Scatta un like in coro al nuovo modo di vivere la classe

Inedita per la Masaccio, la DADA viene vista dai cronisti della 3B, che hanno provato per due anni scolastici anche la maniera tradizionale di apprendere, come un arricchimento. Molte le luci e alcuni aspetti da ritoccare. "Secondo me – spiega Cosimo - è un valore aggiunto alla scuola. Abbiamo maggiore libertà e non ci pesano le ore finali della mattinata. Ogni professore ha la sua aula, mentre noi possiamo contare, spostandoci, su momenti di relax preziosi. Occorre migliorare, casomai, la gestione dei materiali da parte nostra. Con l’aiuto dei docenti, al termine della lezione, dovremmo controllare i materiali o i libri dimenticati sui banchi anche involontariamente. Se poi la classe è stata lasciata in disordine potrebbe essere fatta ripulire ai ragazzi dall’insegnante, risparmiando un pò di lavoro i bidelli". Altri redattori come Giulia, Melissa, Emma, Kristel, Ettore, Stella, o Flavio, pensano che il bello della Dada sia la creatività. Gli ambienti sono arredati con oggetti sostenibili, riciclati o realizzati grazie alla fantasia di prof e alunni. Jade aggiunge che l’esperienza è utile per studiare meglio ma "a volte c’è chi si approfitta degli spostamenti per rientrare in ritardo in un’altra aula. Ognuno dovrebbe avere un armadietto per non portarsi sempre dietro gli zaini". Il giudizio finale, però, è positivo. "Ora possiamo svagare la testa tra una lezione e l’altra – conclude Maurizio – e il progetto è valido, specie se saremo meno confusionari ai cambi dell’ora".