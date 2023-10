Scatta in corsa e raccoglie rifiuti. Castiglionese vince i mondiali: "Ho iniziato per caso tre anni fa"

Corre e raccoglie rifiuti. Una castiglionese è campionessa del mondo di plogging, la disciplina che mette insieme l’attività fisica e la tutela dell’ambiente. Lei si chiama Elena Canuto e il primo ottobre scorso, armata di guanti, Gps, 4 sacchi ha rastrellato in lungo e in largo un "fazzoletto" della città di Genova, dove si svolgeva la competizione, raccogliendo un totale di 40 chili di rifiuti in 15 chilometri percorsi in ben 6 ore. Numeri che gli sono valsi la medaglia d’oro anche se, come dice lei, "non c’è bisogno di fare i mondiali per aiutare l’ambiente, basta avere cura del luogo in cui si abita".

Alla gara si sono sfidati 80 pollici verdi arrivati da 17 nazioni che in totale hanno messo nel cassonetto 3000 chili di spazzatura il cui equivalente in Co2 (cioè quella non emessa grazie al loro smaltimento) tocca i 6 milioni di grammi: l’equivalente di 60 aerei Roma Milano. Con lei a condividere l’avventura il marito Tommaso Barbi con cui ha condiviso l’itinerario della gara, pur portando avanti due sfide separate. "Da appassionata per la montagna e la natura mi ha sempre dato fastidio vedere la sporcizia in quei paesaggi mozzafiato", e così da una cartina che rovina lo scorcio delle alture raccolta e buttata dove deve stare ai mondiali il passo è stato breve. "Un amico che doveva partecipare a questi mondiali tre anni fa aveva dato forfait e quindi ci aveva chiesto di partecipare: dopo qualche anno sono arrivata prima", ci racconta Elena che nella gara ha fatto il pieno di videoregistratori, pneumatici, schede elettroniche, batterie di auto e chi più ne ha più ne metta.

Una disciplina che i due hanno anche importato sotto la torre del Cassero organizzando anche iniziative nel territorio, tra lo Zuccherificio, La Foce, e i Poggi della zona, con camminate dai 5 ai 30 km a seconda di chi aderisce alla giornata sui generis. In programma c’è un’iniziativa per ripulire la stazione di Castiglion Fiorentino.

"Lo facciamo anche per il domani di nostro figlio", ci dicono i due che aspettano un bambino, "non vogliamo che le bellezze del nostro territorio vengano rovinate dall’inciviltà".

Per il loro impegno a favore dell’ambiente, il comune di Castiglion Fiorentino li ha omaggiati con una pergamena e una medaglia, "Rallegramenti alla concittadina Elena Canuto e a tutti quelli che come lei che hanno questa passione di raccogliere rifiuti abbandonati per terra, mentre corrono. In un colpo solo si raggiungono così due obbiettivi, si vuole bene alla propria salute con un sano movimento all’aria aperta e si vuole bene all’ambiente raccogliendo ciò che altri senza giustificato motivo lasciano per terra", ha detto il sindaco Agnelli.