Scatta il Villaggio di Natale. Shopping e non solo in centro

SANSEPOLCRO

La città si veste a festa per vivere al meglio le settimane che portano al Natale coinvolgendo grandi e piccini in un calendario ricco di eventi. Oggi prende il via il Villaggio del Natale, in piazza Torre di Berta, occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra shopping e delizie culinarie. Venti casine di legno accoglieranno artigiani e commercianti con idee regalo uniche, ma non solo. Dalle 10 alle 22 sarà possibile deliziarsi con prelibatezze culinarie natalizie; dai sapori tradizionali a quelli più innovativi, il Villaggio del Natale offre un’ampia selezione di piatti deliziosi. Il primo passo verso l’avvio di uno dei periodi più festosi dell’anno.

Stretta la collaborazione fra le parti: Comune di Sansepolcro, Confcommercio e Confesercenti, Commercianti del Centro storico, Cna e Confartigianato, uniti per dare vita a tanti appuntamenti che sapranno coinvolgere grandi e piccini. Appuntamento con lo shopping e il gusto, poi via a tutti gli eventi: alle 18 odierne ci sarà l’accensione delle luminarie in piazza Torre di Berta, con i Piccoli Cantori del Millennio e il Coro Gospel Altotiberino; seguirà l’accensione della Natività e dell’albero di Porta Fiorentina, a cura dell’associazione "Le Centopelli".

Domani pomeriggio si prosegue alle 16 in piazza Torre di Berta con l’esibizione dell’Orchestra Giovani Armonie e delle Piccole Scintille, dirette dal maestro Laureta Cuku Hodaj. Dalle 17 alle 20, Tutto fa Brodway Golden Theatre Academy presenta "Il Grinch" spettacolo itinerante da Porta Romana a Porta Fiorentina, in collaborazione con "I commercianti del Centro Storico di Sansepolcro". E siamo soltanto all’inizio.