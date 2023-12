Scatta il piano anti-guasti. Così le modifiche alla rete

Una soluzione provvisoria al problema e la programmazione di un intervento per la sostituzione degli interruttori di cabina. La risposta di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo la segnalazione dei due black out non è tardata ad arrivare.

"L’autorità energetica ci deve garantire la regolare somministrazione di energia di fronte all’enorme danno economico e ai disagi subiti" scrivono in una lettera una trentina di locali tra via dei Redi, via Madonna del Prato, via di San Francesco e zone limitrofe interessati da due blackout nel cuore della città proprio nel pieno dei festeggiamenti per l’avvicinarsi del Natale. Gli esercenti interessati hanno quindi scritto al sindaco che si faccia portavoce con la società che gestisce la rete elettrica. E così E-Distribuzione ha fatto sapere: "In riferimento ai due disservizi, informiamo di aver già individuato una soluzione provvisoria al problema, con modifica assetto rete, e di aver programmato un intervento per la sostituzione degli interruttori di cabina, per la cui esecuzione sarà dato avviso per interruzione temporanea del servizio".

Il motivo dei black out avvenuti il 3 e l’8 dicembre? "Il danneggiamento dell’interruttore potrebbe essere dovuto anche ad un eccesso di prelievi nell’area" fanno sapere da E-Distribuzione che, nel frattempo, dice di aver avviato attività di ispezione tecnica per tutte le verifiche del caso.

"Nella speranza di non incappare in altri, quanto mai spiacevoli, disservizi. Le perdite che abbiamo affrontato con quelle ore di buio sono troppo pesanti" fanno sapere alcuni esercenti.