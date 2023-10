Scatta il piano anti-buche in via XXV Aprile. L’assessore Casi: "Programma rispettato"

AREZZO

Continua l’opera di asfaltatura delle strade. Le buche sono ormai argomento all’ordine del giorno, non solo in consiglio comunale, ma ovunque in città. "La manutenzione sta procedendo secondo il programma che ci eravamo dati" spiega l’assessore Alessandro Casi che approfitta per precisare: "Nessuno nega che ci siano strade che necessitano di un intervento ma non corrisponde al vero che su questo fronte l’amministrazione sia inattiva". E così, dopo via Giotto, via Signorelli, via degli Accolti, via Vittorio Veneto, via Alcide de Gasperi, ora è la volta di via XXV Aprile, una strada oramai molto transitata e che proprio per questo presenta aspetti di usura che richiedono un intervento non sullo strato superficiale di asfalto ma in profondità. Per questa ragione sarà necessario chiuderla al traffico per due giorni. "Di conseguenza raccomando un po’ di pazienza: molti aretini che vi transitano quotidianamente dovranno percorrere percorsi alternativi per recarsi alle loro destinazioni. Ma si tratta solo di due giornate" continua Casi.

Lunedì e martedì via XXV Aprile è quindi interdetta alla circolazione dalle 8,30 alle 18,30 e chi percorre viale Mecenate in direzione di Santa Maria delle Grazie arrivato all’incrocio con la stessa dovrà proseguire diritto. Veniamo invece a chi è sempre in viale Mecenate ma lungo l’altra sezione stradale in direzione del centro: la chiusura interesserà anche quest’ultima subito dopo l’incrocio con via Caduti sul Lavoro dove resta fruibile il parcheggio pubblico. Uscendo da via Caduti sul Lavoro la svolta sarà in sinistra con il breve tratto di corsia percorribile a doppio senso. In viale Signorelli all’altezza dell’intersezione con via XXV Aprile dov’è previsto un restringimento della carreggiata. Sempre lunedì partiranno altri lavori in città. In via Anconetana alla rete del gas e nella zona di Montione per infrastrutture di fibra ottica con in entrambi i casi dalle 8,30 alle 17,30 senso unico. I primi dureranno fino a venerdì 13, i secondi fino alla fine del mese.

Gaia Papi