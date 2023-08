Scatta il Festival di San Francesco Una serie di appuntamenti anche nel bosco del Santuario

di Francesca Mangani

A 800 anni dall’approvazione della regola Francescana e del primo presepe di San Francesco a Greccio, fino a domenica a Chiusi della Verna, si svolgerà il Festival Francesco 4.0 con un programma ambientato e contestualizzato nei luoghi e negli ambienti in cui visse il Santo. Oggi dalle 15,30 è in programma alle origini del "Perdono grande" di San Giovanni Valdarno con lo storico Carlo Fabbri. Un incontro promosso dal comune di San Giovanni e dall’Ente Basilica Maria Santissima della Grazie in cui si parlerà anche della fraternità monastica di Montegiovi, un’esperienza di comunità alle porte della Verna. Dalle 17,30 I ragazzi di Arnolfo saranno in concerto e alle 19,30 è previsto un cooking show con piatti del territorio e musica dal vivo. La giornata finale del festival si aprirà domenica alle 10 con l’arrivo da Roma dell’icona di San Lorenzo. Quindi, dalle 15,30 è previsto l’incontro "Da La Verna a Bologna nel nome di Francesco" con suor Daniela Scarpellini del direttivo del Festival Francescano di Bologna e al termine cooking show e festa di chiusura del festival con piatti del territorio e della tradizione francescana e musica dal vivo con Stefano Mattii. Nel corso della manifestazione saranno presentati diorami, presepi aperti e creativi d’Italia in esposizione in un percorso lungo un chilometro. L’associazione "Territorio in Comune" di Ponte a Egola ha realizzato due monumentali presepi sostenibili nel bosco del Santuario e nel centro di Chiusi della Verna che saranno visitabili come anche le altre mostre allestite nel paese.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare un Festival così importante che inaugura la stagione delle manifestazioni dedicate all’ottocentenario francescano – ha dichiarato il sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini – si tratta di qualcosa di nuovo, una prima edizione che porrá al centro San Francesco come figura di collegamento tra i temi presenti e quelli passati, con uno sguardo anche al futuro, e con l’arte che sarà protagonista e farà da filo conduttore, grazie a percorsi ed esposizioni pittoriche. Chiusi della Verna si conferma così un punto di riferimento a carattere nazionale, un luogo legato alla storia, alla cultura, all’arte ma intende adeguarsi al presente e investire sul futuro".