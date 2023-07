Scatta domani l’edizione del Castiglioni Film Festival con grandi ospiti

CASTIGLION FIORENTINO

La cinque giorni di cinema è pronta a partire. Domani a Castiglion Fiorentino si accendono i riflettori sul mondo della settima arte in compagnia di giovani registi, importanti doppiatori e grandi artisti si alterneranno sul palco per presentare pellicole di grande spessore culturale. Emanuele Salce, Luca Verdone, Gian Marco Tognazzi e Michele Placido sono gli attesi protagonisti di questa IX edizione di Castiglioni Film Festival. Nato da un’idea del Comune di Castiglion Fiorentino è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, la partecipazione dell’associazione Cautha e la collaborazione della Pro Loco castiglionese. La direzione artistica è di Rocchina Ceglia, giornalista e produttrice, e di Giancarlo Nicoletti, drammaturgo e regista.

Al loro fianco, alla conduzione del festival, l’autore, regista e attore livornese Dario Monticelli, e il giornalista di Radio Rai 3 Alessandro Boschi che modererà gli incontri con gli ospiti. Il via domani alle ore 21.00 salirà sul palco Michele Moscatelli, il giovane regista che, nel 2022, per due settimane, ha trasformato Castiglion Fiorentino in un vero e proprio set a cielo aperto con il film "Anna Rosenberg" di cui è stata protagonista Claudia Gerini. Giovedì la serata si aprirà alle 20.45 con Luca Verdone che presenterà il suo ultimo lavoro "Le memorie di Giorgio Vasari". Seguirà "Un omaggio a Ferruccio Amendola – Il nuovo doppiaggio in Italia". Sul palco, grandi voci e grandi artisti come Emanuela Rossi, Valentina Perrella, Emanuela Damasio, Mario Cordova, Pasquale Anselmo, Massimo Rossi che hanno dato voce a star come Michelle Pfeiffer, Elisabeth Moss, Mel Gibson, Sean Penn e Nicolas Cage. Venerdì sarà poi la volta di Emanuele Salce con "L’uomo dalla bocca storta". Gian Marco Tognazzi, ospite della serata del 29 luglio incontrerà il pubblico prima della proiezione di Non resta che il crimine. L’ultima serata del Festival vedrà come protagonista Michele Placido.

Laura Lucente