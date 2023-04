Scarpe grosse ma con tomaie da applausi

Zitti zitti viaggiano tutti con il nostro passaporto. Il passaporto di una città dalle scarpe grosse ma dal cervello fino, di quelle che raramente gonfiano il petto, anzi lo sgonfiano per passare inosservate. C’è una scuola che le famiglie di rado consigliano ai loro figli, come il professionale Margaritone: eppure scopri che a sceglierla al posto di mamma o papà è Cartier. Ci sono aziende che fanno le tomaie delle scarpe, non le pellicce, e che i big dell’industria si contendono. Ci sono commesse che arrivano dal Re d’Inghilterra, che non sarà nudo come quello di Andersen ma comunque preferisce vestirsi aretino. Ci sono studenti che per compito creano invenzioni. In una terra che guida l’export toscano, stretta nelle sue scarpe grosse: ma dalle tomaie da favola.

