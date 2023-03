Scarcerato l’accoltellatore Aveva colpito il fratello Patteggia 4 anni e 8 mesi

di Alberto Pierini

Ha accoltellato il fratello, con una serie di fendenti che avrebbero potuto anche ucciderlo. Ora è stato scarcerato. Lorenzo Ferrini è stato trasferito in una comunità di recupero che lo aiuterà a non rifarlo più. O più tecnicamente a gestire gli attacchi di rabbia, uno dei quali avrebbe potuto costare la vita al fratello Matteo e tenere lui chissà quanto in carcere. E’ lo scenario che si disegna su un tentato omicidio che aveva sconvolto poco prima di Natale la città.

Natale, perché tutto era successo nella sera del 23 novembre ma i fatti erano emersi solo diversi giorni dopo, al momento dell’arresto. Oggi Lorenzo Ferrini, per voce dei suoi legali, chiederà di patteggiare la pena: patteggiarla a 4 anni e otto mesi, periodo evidentemente concordato con la pubblica accusa, sostenuta da Chiara Pistolesi. E starà al Gip stabilire se la pena sia effettivamente congrua. A occhio lo spazio per un sì sembra esserci tutto: il reato, ove solo tentato, riduce la previsione di pena di due terzi, quindi dai 21 di un omicidio ai 7, e con il patteggiamento non saremmo lontani dalla meta. Ma la parola che conta è per fortuna solo quella del giudice.

Intanto Ferrini è stato scarcerato e in fondo ha iniziato quel percorso che dovrebbe accompagnarlo nei prossimi anni.

Tutto per quella notte di sangue, per quel 23 novembre che lo videro avventarsi su chi, a detta di chi lo conosce, era e forse è una delle persone che ama più al mondo. Coltellate ancora indecifrabili, mai è emersa ufficialmente la sua linea difensiva o almeno quanto abbia dichiarato per spiegare i motivi di quella violenza.

Lui 47 anni il fratello 43, sono in macchina nella zona di San Zeno, evidentemente litigando. Lorenzo guida, inchioda la macchina, nel pieno della discussione, ordina al fratello di scendere. Ed ecco il momento clou, non una sola coltellata ma una serie, con l’altro a pararsi con la mano. Matteo resta sanguinante in terra, Lorenzo va via, i primi passanti danno l’allarme. Scatta la macchina del soccorso, la corsa verso Siena, dove Matteo sarà salvato, anche grazie ad un delicatissimo intervento chirurgico. Una storia che verrà a galla solo quando Lorenzo sarà arrestato, in sostanza portato via dopo il lavoro, poco prima di Natale. Da allora è in carcere: la richiesta dei domiciliari è stata bocciata dal giudice, anche dopo il lungo interrogatorio. Un interrogatorio nel quale deve aver raccontato la sua verità. Della quale emergono solo brandelli.

Ha colpito spinto dalla rabbia, quella dalla quale ora dovrà curarsi, ma nel quadro di un paradossale, assurdo tentativo di proteggere il fratello dalle sue fragilità? O nel vedergli fare qualcosa che gli ha spento il lume dagli occhi e lo ha spinto a infierire su Matteo in quel tratto di strada di San Zeno? Domande che si rincorrono da allora: ma che oggi potrebbero portare ad una prima risposta.