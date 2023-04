Scappo dalla città Suona la campanella della scuola per pastori tra emozione e curiosità

di Sonia Fardelli

Via alle lezioni della scuola con gli otto aspiranti pastori in arrivo da tutta la penisola. Alcuni di loro non sono nuovi a questo genere di esperienze ed hanno già partecipato lo scorso anno al progetto di volontariato Pasturs sempre tenuto nel Parco delle Foreste Casentinesi. Come ad esempio Federico Rubino, 21 anni, nativo di Merano, che tra poco prenderà la laurea e subito dopo si rimboccherà le maniche per cominciare il mestiere di pastore. "E’ venuto lo scorso anno nella mia azienda - dice Lorenzo Cipriani di Casa Pallino uno dei docenti per la parte pratica della scuola per pastori - per due settimane a fare esperienza. Ed era già allora convintissimo, poi ho saputo che avrebbe fatto anche la scuola per pastori. Lo scorso anno è stato anche tre mesi nelle Alpi proprio per imparare questo mestiere. Penso che lui andrà avanti sicuramente e diventerà pastore con un’azienda propria". Un mestiere che però non è così semplice e bucolico come sembra. "Io ho cominciato nel 2000 - racconta Lorenzo Cipriani che adesso ha 53 anni - prima lavoravo in fabbrica ed ho mollato tutto per la pastorizia. In quei tempi si tirava avanti bene e questo mestiere ti dava qualche soddisfazione. Adesso è tutto cambiato. Le spese per il mantenimento degli animali sono lievitate ed in più c’è tanta burocrazia alla quale stare dietro".

Una professione che nel tempo è cambiata e ora richiede sempre più sacrifici e anche tante ore da passare al tavolino. "In pratica adesso mi trovo a fare quattro mestieri - continua Lorenzo Cipriani - il pastore, il veterinario, il commercialista e il ragioniere. Il pastore e se serve anche alcune azioni da veterinario le faccio volentieri perché ho scelto questa professione e mi piace. Degli altri due ne farei volentieri a meno. Anche perché alla fine non ci guadagno niente, anzi ci spendo pure. Questo ovviamente ai giovani aspiranti pastori non lo dirò per non allontanarli da un mestiere che comunque è bello e riesce a darti, se passi sopra a tutti questi problemi, anche una certa tranquillità psicologica". E oggi gli aspiranti pastori cominceranno con le lezioni teoriche nelle aule delle Officine Capodarno a Stia. Otto giovani scelti tra le 167 domande presentate e in arrivo da tutta Italia. Quattro maschi e quattro femmine, tutti di un’età sotto i trent’anni, a eccezione di uno che ha quasi quarant’anni. Quattro giovani vengono da Arezzo e Firenze, uno da Reggio Emilia, uno da Savona, uno da Ancona e uno da Varese. Tutti uniti dalla stessa passione per la natura e per gli animali e dalla voglia di diventare pastori.