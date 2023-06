Scappa di casa per amore a 19 anni, ritrovata

Era scomparsa giovedì mattina da Marciano della Chiana. Ieri è stata ritrovata a Firenze la ragazza sulla quale si erano concentrate le ricerche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La giovane, 19 anni, aveva lasciato la propria abitazione per questioni di carattere sentimentale. Di lei per ore e ore nessuna traccia e la famiglia era caduta nello sgomento. Era stata la mamma a lanciare l’allarme. Immediatamente era partito il piano di ricerche messe in campo a Firenze da vigili del fuoco e polizia . Ad aiutare nel lavoro investigativo di ricostruzione degli spostamenti della ragazza e dei possibili contatti dopo l’allontanamento da casa, è stata la tecnologia che ha permesso la geolocalizzazione del telefono cellulare della diciannovenne. Un passaggio fondamentale nelle indagini: la ragazza è stata infatti individuata nei pressi dello stadio Coverciano a Firenze.

Il localizzatore Gps ha tracciato la posizione e il luogo nel quale si trovavae. Un gioco di squadra quindi, portato a termine con tecniche di triangolazione telefoniche e procedure di ricerca persona attuate dalla sala operativa dei vigili del fuoco, che ha permesso di ristringere l’area di interesse in maniera decisiva, fino a indicare la zona: un parco vicino a Campo di Marte. Lì la ragazza è stata ritrovata, in buone condizioni. Una volta rifocillata, è stata riaccompagnata nella sua abitazione a Marciano dai carabinieri di Lucignano che hanno partecipato alle ricerche a Firenze.

Gaia Papi