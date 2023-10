Scanzi racconta Battiato. Un rivoluzionario a Cavriglia

Andrea Scanzi apre la rassegna "Materiali in Scena" organizzata da Materiali Sonori al teatro comunale di Cavriglia. Appuntamento stasera alle 21,30 con "E ti vengo a cercare" in cui Andrea Scanzi ripercorre, in due ore di spettacolo, la carriera di Franco Battiato, con particolare attenzione al periodo d’oro che va da "L’era del cinghiale bianco" a "Gommalacca", senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni. Franco Battiato è stato un rivoluzionario in servizio permanente della musica italiana.

Ha vissuto mille volte, reinventandosi ogni volta. Sperimentatore, mistico, pioniere: uno dei più grandi artisti italiani. Accanto a Scanzi, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing, sul palco con Scanzi anche nello spettacolo Shine On dedicato ai Pink Floyd.

Nello spettacolo ci sarà, in un certo qual modo, anche Battiato stesso, grazie a foto e a video che contrappunteranno il racconto. "E ti vengo a cercare" è una serata speciale scritta e pensata per il Fla di Pescara, una maniera garbata per raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 9120363, 377 4494360.

Scanzi apre così l’ottava edizione della rassegna Materiali In Scena che si svolgerà fino al 7 dicembre nel Teatro Comunale di Cavriglia.

In arrivo sei appuntamenti di teatro legato alla musica, un teatro che racconta le storie di oggi, i sentimenti delle persone, le inquietudini della società. Il 10 novembre Elisa Fini proporrà il suo monologo "Inattesa - di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte" uno spettacolo, realizzato insieme a Barbara Petrucci, che ha preso vita in seguito a una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta. A seguire il monologo di Andrea Roselletti "Stavo per morire dal ridere". Gianni Calastri, attore volterrano da sempre attento ai problemi sociali, il 17 novembre, con la musica evocativa di Arlo Bigazzi al basso e Marzio Del Testa alle percussioni, porta in scena "La bicicletta di Bashir", i ricordi di Bashir Ahmad Ahmadi, poeta e rifugiato afgano che ha vissuto in Toscana.