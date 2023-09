Scantinato va a fuoco a Loro Ciuffenna: casa inagibile

Lavoro ieri mattina per i vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi. I pompieri sono stati allertati per un incendio che si era sviluppato a Loro Ciuffenna. Attorno alle 8,30 in via Pellegrini, per cause in corso di accertamento, ha infatti preso fuoco uno scantinato. Giunti sul posto con la squadra, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato l’area. Il rogo ha interessato l’intero locale posto al piano terra, causando anche l’inagibilità dell’appartamento posto al primo piano. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e quindi non ci sono stati feriti. Il lavoro dei pompieri è stato lungo ed è durato l’intera mattinata. Le operazioni si sono infatti concluse attorno alle 13, quando gli uomini sul posto, dopo aver verificato che non ci fossero ulteriori problematiche, sono rientrati alle base. Saranno loro a stabilire cosa abbia causato l’incendio. Tra l’altro, per arrivare a Loro Ciuffenna, la squadra di pompieri ha dovuto attraversare Terranuova nel giorno clou del Perdono, con lunghi serpentoni di auto. Il tragitto è stato quindi più complicato del solito.