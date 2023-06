Scambi culturali per le scuole Patto con il "gemello americano"

Si è concluso il viaggio istituzionale della delegazione del Comune di San Giovanni Valdarno a Corning, nello Stato di New York. Una settimana nel corso della quale è stato rinnovato, dopo 20 anni, il patto di gemellaggio con la cittadina degli Stati Uniti, che era stato sottoscritto nel 2005 in segno di solidarietà e vicinanza al popolo americano dopo l’attacco terroristico alle torri gemelle dell’11 Settembre 2001. Il gruppo sangiovannese, che era composto, tra gli altri, dal sindaco Valentina Vadi, dall’assessore Fabio Franchi e dalla presidente del consiglio comunale Elena Spadaccio è rientrata in queste ore in Italia. "Sono stati giorni intensi che, agli impegni istituzionali, hanno accompagnato occasioni di conoscenza e di approfondimento del territorio della contea di Steuben, di cui Corning fa parte, e dello Stato di New York - ha spiegato il primo cittadino – Abbiamo ripreso concretamente i contatti che il Covid aveva interrotto, ci siamo posti l’obiettivo di lavorare per intensificare sempre di più le relazioni tra le nostre due comunità che tanti elementi hanno in comune, abbiamo portato la disponibilità delle nostre scuole superiori a costruire, fin da subito, un rinnovato progetto di scambio con le scuole di Corning che potranno aprire prospettive nuove per i nostri ragazzi. Ci metteremo a lavorare in maniera proficua". La mission del patto di gemellaggio, del resto, è chiara: intensificare ancora di più il legame tra le due città, rafforzando anche i rapporti tra le due realtà produttive e promuovendo una collaborazione sulla promozione turistica e del territorio, sulla valorizzazione dei prodotti tipici e delle iniziative culturali. Il sindaco ha poi voluto ringraziare chi ha accolto il gruppo sangiovannese con grande affetto, a partire dal sindaco di Corning William Boland. "Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per l’accoglienza calorosa, la disponibilità spontanea con cui ci avete reso parte della vostra vita quotidiana e soprattutto per averci fatto sentire a casa, come parte della vostra comunità e non come degli stranieri. Ci vediamo presto a San Giovanni Valdarno". Durante il viaggio la delegazione sangiovannese ha potuto visitare anche il Museum of Glass, fondato nel 1951, dedicato all’arte, alla storia e alla scienza del vetro, e che ospita anche manufatti in vetro artistico realizzati dall’Ivv.