Scale (im)mobili da incubo: "Ci costeranno 2 milioni"

AREZZO

Scale immobili e pure care, costano oltre 2 milioni.In sostanza dice questo l’interrogazione urgente presentata dai consiglieri comunali Valentina Sileno e Marco Donati all’assessore alle Partecipate del Comune di Arezzo.

Al centro ci sono le scale mobili di via Pietri, impianto affidato ad Atam dal 2015 e diventato negli anni più un peso che una risorsa, lamentano i consiglieri di opposizione.

I numeri parlano chiaro. Dal 2018 al 2027 i costi complessivi superano i 2,1 milioni di euro, con una media annua di oltre 211 mila euro. Solo nel 2024 la spesa è stata di 316.878 euro, complice la manutenzione decennale obbligatoria, costata da sola circa 150 mila euro e risultata più cara del previsto.

Negli ultimi sette anni Atam ha già sostenuto 1,6 milioni di euro, destinati soprattutto a sorveglianza e contratti di manutenzione. E nei prossimi tre anni sono già messi a bilancio altri 600 mila euro. Un impegno economico ingente che non trova corrispondenza nella qualità del servizio.

Le foto delle "scale immobili" rimbalzano con regolarità nelle chat dei cittadini e nei gruppi Facebook, a segnalare guasti, interruzioni e disagi. Un fenomeno diventato quasi rituale, che alimenta la percezione di un’infrastruttura inaffidabile. Il problema, però, non è soltanto di immagine: per i diversamente abili i frequenti malfunzionamenti significano difficoltà reali di accesso al centro storico, trasformando una barriera architettonica superabile in un ostacolo insormontabile.

Un biglietto da visita spesso deleterio per la città, specie quando i turisti si trovano davanti all’impianto fermo o funzionante a singhiozzo. Sileno e Donati hanno deciso di portare la questione in aula con una richiesta di chiarimenti precisa.

L’interrogazione chiede all’Amministrazione comunale di fornire il dettaglio delle voci di spesa inserite nella categoria "servizi" e, soprattutto, di spiegare se siano in cantiere azioni strutturali per ridurre i costi e garantire finalmente una gestione più efficiente. I consiglieri sottolineano come non basti contabilizzare: serve capire come intervenire per evitare che le scale mobili restino un buco nero nei bilanci della partecipata.

Tra le possibili strade vengono citate soluzioni già adottate in altre città, come l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tratti coperti.

Una misura che potrebbe non risolvere tutti i problemi ma almeno alleggerire in parte il peso economico, trasformando un impianto oggi "passivo" in una piccola fonte di energia. Per il momento, però, le scale mobili restano un "costo puro": assorbono risorse senza generare benefici tangibili e senza garantire continuità di servizio. Un’infrastruttura nata per facilitare l’accesso alla città alta che, a distanza di quasi dieci anni dall’affidamento ad Atam, continua a essere al centro di critiche e malumori.

L.A.