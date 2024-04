Sbocciano mostre in città. Primavera di esposizioni

Primavera di mostre in tutta la provincia. Alla Galleria di piazza San Francesco ad Arezzo, nell’ambito del progetto Galleria Aperta, a cura di Alessandro Sarteanesi e Marco Pierini, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza, col patrocinio del Ministero della Cultura, viene ospitata fino al 2 giugno la mostra Sergio Lombardo. Una programmatica differenza – a cura di Moira Chiavarini e Simone Zacchini – con la collaborazione dell’Archivio Sergio Lombardo. La mostra di Arezzo ripercorre la lunga e poliforme carriera di Lombardo (Roma, 1939), protagonista centrale, sia come artista che come teorico, dell’avanguardia italiana degli ultimi sessant’anni. Ad un’accurata selezione di opere pittoriche, scultoree e installative dagli anni Sessanta agli anni Novanta, sono affiancate opere recenti inedite e fotografie, video e materiali cartacei provenienti dall’archivio dell’artista. L’obiettivo è quello di sottolineare l’estrema coerenza teorica che accomuna le varie serie di opere a cui Lombardo si è dedicato, le quali, pur nella loro discontinuità stilistico-formale, testimoniano la "programmatica differenza" della sua ricerca d’avanguardia rispetto al contesto dell’arte italiana dello stesso periodo. Fino al 14 aprile la Rocca di Marciano ospita "Itinerari plurimi", mostra personale di Giuliano Censini. La teoria dei quattro elementi può essere una chiave per aprire quell’affascinante scrigno che racchiude l’arte di Giuliano Censini. Fino al 5 aprile la Sansepolcro Art Gallery di via XX Settembre 15 fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini propone il lavoro di Valter Cemolin, un veneziano conquistato dal Montefeltro, un artista completo, eclettico, di grandi capacità tecniche ed espressive: Valter passa dal dipinto al disegno a china, dalla scultura all’intaglio di oggetti e mobili d’arredamento con estrema disinvoltura.

Venti opere, tra sculture e installazioni. Circa cento piante. Un unico ambiente. È questo il Giardino del futuro, il progetto espositivo che fino al 28 aprile sarà protagonista a CasermArcheologica di Sansepolcro. Le opere esposte, realizzate dall’artista faentino Andrea Salvatori, saranno affiancate da una collezione di piante selezionate da Aboca Museum. Un’unica mostra – realizzata con la partecipazione del gruppo locale di Fridays For Future - per riflettere sul futuro del nostro pianeta, sulla nostra capacità di adattamento, sulla resilienza umana e vegetale.