Sbaracco all’atto conclusivo Un fine settimana con i saldi

SANSEPOLCRO

Secondo e ultimo fine settimana, oggi e domani, con "Lo Sbaracco" a Sansepolcro, atto conclusivo dei saldi invernali 2023 che nella città biturgense hanno un tantino segnato di più il passo rispetto agli anni precedenti. E probabilmente così sarà andata anche nelle altre città, visto il trend generale. "Dopo l’impennata dei primi giorni, il tutto si è affievolito a causa anche del freddo, durato appena una ventina di giorni e del caro bollette – ha dichiarato Massimiliano Micelli, responsabile di Confcommercio Valtiberina – e se il rallentamento alla distanza è un fenomeno fisiologico, è pur vero che stavolta la flessione è stata maggiore". Iniziate lo scorso 5 gennaio, le vendite di fine stagione si protrarranno fino alla scadenza del 5 marzo.

"Il mese di dicembre – prosegue Micelli – si è caratterizzato di più per la pioggia, rispetto alle temperature rigide che poi avrebbero spinto, con il saldo, all’acquisto di giacconi e giubbotti: invece, quell’abbigliamento pesante sono state le tipologie che hanno sofferto di più, mentre sono andati bene pantaloni, maglioni e calzature. Speriamo adesso, con il nuovo week-end de ‘Lo Sbaracco’, di poter realizzare qualcosa: gli sconti praticati sul prezzo originario hanno sempre oscillato fra il 20% e il 30%, come deve essere per considerare affidabili i saldi, ma per qualche capo singolo rimasto si può arrivare in questo caso anche al 50%".