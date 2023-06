Sbalzato dal trattore si fa male Uomo di 70 anni portato a Careggi

Brutta avventura ieri mattina per un 70enne valdarnese, finito in ospedale dopo essere caduto dal trattore.

Ha riportato traumi al torace, ma le conseguenze sarebbero potute essere ancora più gravi se fosse finito sotto al mezzo. Invece lo sbalzo lo ha fatto volare di qualche metro e questo, probabilmente, gli ha salvato la vita.

Non è infatti in pericolo di vita. E’ accaduto poco dopo le 8.30 in zona Solatio a Moncioni, sulle colline di Montevarchi, nei pressi del cimitero. Un’area contraddistinta da terreni agricoli. L’uomo aveva deciso di trascorrere la mattinata nel campo e stava guidando il trattore. Niente lasciava presagire quello che poi sarebbe avvenuto.

Improvvisamente, il terreno ha ceduto e il mezzo cingolato si è ribaltato. E’ stato un attimo. Per fortuna il guidatore non è finito sotto, ma a causa dell’impatto è stato sbalzato a terra e questo gli ha sicuramente impedito di avere traumi maggiori.

È comunque rimasto ferito e sono partiti i soccorsi.

La zona, tra l’altro, non era facilmente accessibile. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118, insieme agli uomini del corpo associato Montevarchi-Terranuova della Polizia Municipale. Quando i sanitari sono arrivati nel luogo dell’incidente, il 70enne era a terra, in preda a forti dolori al torace. Il 118 ha provveduto a prestargli le prime cure e a stabilizzarlo e, nel frattempo, ha allertato il Pegaso.

L’elicottero, per la conformazione del terreno, non è potuto atterrare nel punto esatto ed è stato quindi necessario calare un verricello.

Con l’ausilio di un operatore il paziente è stato quindi sollevato da terra e fatto salire all’interno del velivolo, che è poi partito in direzione Careggi. Il 70enne è arrivato in ospedale in codice giallo per trauma toracico.

Ai rilievi ci ha pensato la Polizia Municipale di Montevarchi, anche se la dinamica pare piuttosto chiara.

Insomma, un sabato di tensione nel piccolo borgo montevarchino al confine del Chianti. E molti abitanti della zona hanno capito che qualcosa non andava quando hanno sentito il suono delle sirene dell’ambulanza e hanno visto arrivare l’elicottero giallo del sistema sanitario regionale e poi atterrare nelle zone circostanti.

Ma per fortuna l’episodio seppur grave è finito con vari traumi per il 70enne che dovrà restare in cura in ospedale.

Marco Corsi