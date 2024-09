Saracino, 14 interventi del personale del 118

Arezzo, 2 settembre 2024 – Sono state in totale 14 le operazioni di soccorso che hanno coinvolto il personale del 118 in occasione della Giostra del Saracino che si è svolta ieri, domenica 1° settembre.

Di questi 14 interventi, 3 sono stati effettuati durante il corteo storico e 11 in Piazza Grande. Delle 14 persone soccorse solo 3 sono state trasportate all’ospedale San Donato per ulteriori accertamenti, il resto sono state trattate in loco nel Posto Medico Avanzato (PMA) allestito in piazza Grande. Gli interventi sono stati causati, nella maggior parte dei casi, dalle temperature elevate registrate nella giornata di ieri.

“Il sistema di soccorso sanitario pianificato ha risposto in modo adeguato durante la manifestazione - sottolinea Luca Pancioni, Disaster Manager del 118 di Arezzo -. Nonostante il fattore caldo e gli attriti presenti tra i Quartieri, grazie anche alla sinergia tra operatori del 118, vigli del fuoco, polizia municipale e forze dell’ordine presenti sul posto, tutto si è svolto per il meglio.

Il ringraziamento va alle associazioni di volontariato, Anpas, CRI e Misericordie, oltre al Coordinamento Regionale per le Maxiemergenze, per il supporto che, come sempre, hanno fattivamente portato”.