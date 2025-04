"Sarabanda" nei quartieri. Musica e scrittura per tutti

E’ stato presentato "Saràbanda", il progetto di Officine della Cultura con Fondazione Cr Firenze, realizzato nell’ambito della 5° edizione del Bando Partecipazione Culturale, Sezione Periferie, con un invito alla cittadinanza a ritrovarsi nei quartieri periferici di Arezzo grazie a una serie di iniziative rivolte a un pubblico di ogni età. Con attività scolastiche ed extra-scolastiche, il progetto si basa sul principio della partecipazione culturale inclusiva, favorendo la condivisione e il dialogo tra le diverse comunità.

Presenti insieme a Luca Roccia Baldini e Massimo Ferri per Officine della Cultura, i vari docenti dei percorsi laboratoriali (Francesca Sarteanesi, Elena Ferri, Natalia Marcalain, Samuele Boncompagni e Mariel Tahiraj), il Presidente del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia Renato Peloso, la Presidente dell’Associazione Donne Insieme Bruna Cantaluppi, la Presidente della Sezione Soci Coop Arezzo Daniela Ceccarelli, Chiara Amatucci per la Scuola per l’Infanzia Pallanca, Mario Fabbri per la Scuola Secondaria di Primo Grado "Piero della Francesca" e Simona Micali dell’Università di Siena - Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne.

"Crediamo nel valore dell’incontro e della condivisione. La cultura e l’arte possono essere strumenti potenti per creare legami e rafforzare il senso di comunità, soprattutto nelle periferie, dove il bisogno di relazione è forte e spesso inascoltato. Saràbanda è un invito aperto a tutti, un’opportunità per vivere la città in modo più inclusivo e partecipato" dice Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura.

L’inizio del progetto, nel segno dei concerti partecipati condotti dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, è fissato per domenica 11 maggio alle 21 al Cas Tortaia per proseguire il 12 giugno alle 20 al Cas Indicatore con apericena. Saràbanda sarà anche scrittura: improvvisazione e creatività avranno uno spazio dedicato con i laboratori a cura di Francesca Sarteanesi, un’occasione per giocare con le storie e condividerle, esprimendo senza filtri i propri pensieri e mettendo a confronto le proprie storie con quelle degli altri.

Il primo laboratorio di scrittura creativa, si svolgerà il 28 e 29 maggio al cas Indicatore, poi il 10 e 11 giugno al Cas Tortaia. Dal 17 al 19 giugno, alla Bibliocoop Saione, si svolgerà poi l’originale laboratorio Almeno Nevicasse, alla ricerca della parola. E ancora, lezioni concerto tenute dai musicisti dell’Oma nelle scuole. La chiusura del progetto il 18 settembre alle 21 in Piazza Zucchi, ad Arezzo, con il concerto ad ingresso libero dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Angela Baldi