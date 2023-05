Sarà un Natale infinito Tirolesi fino a Capodanno Apertura dei banchi anticipata a giovedì

di Alberto Pierini

E’ un po’ presto per parlare di Natale, anche se il clima per ora non è propriamente di quelli estivi. Però è in vista una trasformazione della città delle feste. L’idea, che anche nel 2022 ha sbancato superando largamente il milione di presenze, prova a rilanciare.

Ricordate? Una delle richieste partite dal Comune e dalla Fondazione era stata proprio quella di ampliare i limiti del mercatino tirolese, il progetto intorno al quale tutta l’avventura è partita. E questo proprio per allungare la festa oltre i soliti paletti. E aiutare il resto della Città di Natale a volare, come del resto aveva fatto quest’anno anche dopo la chiusura dei banchi in salsa tedesca.

Bene, l’operazione sembra ormai compiuta. Perché cominciano a circolare i lanci davvero in largo anticipo di quello che sarà il Natale di fine anno.

Intanto la conferma dell’inizio delle danze, fissata per il 18 novembre. Da quel momento via alla corsa. Una corsa che stavolta non si interromperà sotto l’albero. E’ praticamente fatta per un’estensione dell’evento fino a Capodanno. Proprio l’inizio del 2024 sarebbe il traguardo finale per i banchi tirolesi. Mentre il resto della città, sullo stile di questi anni, dovrebbe concludersi ancora più avanti, la domenica 7, un passo dopo la Befana.

Un prolungamento mai visto per i banchi tirolesi fin dalla prima edizione e al quale fin dai mesi scorsi era al lavoro la Confcommercio, che di questo evento è stata l’ideatrice. E per il quale era arrivato anche l’ok degli organizzatori del grande nord. L’allungamento, dissero subito dopo il sipario, sarebbe stato possibile, anche grazie al calendario favorevole del 2023.

E non finisce mica il cielo. Perchè l’allargamento dell’appuntamento mette a segno, o quasi, un altro colpo.

Da quest’anno l’apertura settimanale dei banchi non sarà dal venerdì ma dal giovedì. E’ il ritorno in questo caso ad un’esperienza che era stata anche negli anni prima della pandemia. E che tra l’altro aveva permesso di aprire esperienze comuni di gastronomia tirolese e aretina, in tandem con i locali della piazza.

E’ chiaro che la partita è ancora aperta e viaggia sotto le insegne della Fondazione Arezzo Intour, che fin da metà gennaio si era messa all’opera per organizzare al meglio il Natale successivo.

Stavolta l’allungamento del calendario non creerebbe problemi alla Fiera. La prima domenica del mese non è infatti incollata ai brindisi e ai tappi di spumante ma è il 7 gennaio, quindi c’è tutto il tempo di evitare un secondo, impensabile, sacrificio all’Antiquaria. Mentre le ulteriori novità potrebbero essere legate ad un’estensione del percorso anche su altre strade e piazze.

Un esempio? Tra le mete possibili c’è il Praticino, uno spazio che darebbe continuità alla piazza e alle Logge, avvicinando ulteriormente i due punti forti della Città di Natale: la stessa piazza Grande e il Prato, sede del mercatino bis e del grosso delle attrazioni. Per un evento che non lascia ma raddoppia.