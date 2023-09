Sarà Sam Hancock a rilanciare la Fimer. L’incarico gli è stato affidato da Mc Laren Greybull

Arezzo, 12 settembre 2023 – Greybull/McLaren Applied ha completato con successo il versamento della prima tranche di 5 milioni di euro nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni di euro, grazie al quale acquisirà il 100% della proprietà di Fimer, nell'ambito del processo concordatario. Contemporaneamente è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale il colosso inglese avrà la maggioranza. Il Cda sostituirà l'attuale e apporterà una nuova prospettiva e competenza all'azienda. E' stata inoltre confermata la nomina di Sam Hancock nel ruolo di Chief Restructuring Officer (CRO), incaricato di condurre la società in un percorso di rilancio e di affrontare con determinazione le sfide future.

"Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo tanto atteso per Fimer, che ora dispone di risorse finanziarie significative, di un nuovo Consiglio di Amministrazione e, prossimamente, di un nuovo azionista industriale - ha dichiarato Marc Meyohas, Managing Partner di Greybull Capital - Ringraziamo tutte le parti coinvolte per il loro sostegno nella conclusione di questo cambio di proprietà e rivolgiamo un ringraziamento particolare ai dipendenti di Fimer, che sono stati tenaci nel corso delle turbolenze degli ultimi due anni. Grazie al nostro sostegno, l'azienda può ora intraprendere il lungo viaggio che la porterà a riconquistare la fiducia dei suoi numerosi stakeholder, mantenendo le sue promesse e il suo potenziale. I nostri piani sono chiari: vogliamo riaffermare FIMER come leader mondiale nel suo settore. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo". Insomma, un incubo che sembra davvero finito. Dal mese di novembre del 2021 i cancelli dello stabilimento di Terranuova sono diventati un simbolo di lotta. Nei prossimi giorni, probabilmente, sarà reso noto anche il piano industriale, ma in un incontro che il management di Greybull Mc Laren ebbe nel maggio scorso in Regione Toscana, emerse che l’offerta del colosso inglese coincide con una strategia di carattere industriale che prefigura, oltre al mantenimento delle attuali produzioni, lo sviluppo di nuove attività anche grazie all'incontro con il mondo dell'automotive. I sindacati e le istituzioni, però, mantengono una certa prudenza anche se, in questi giorni, si è tirato un sospiro di sollievo. Possibile un incontro a breve per il nuovo management.