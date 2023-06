Santoni e Polcri, la stoccata di Agnelli sull'ibernazione della Provincia di Arezzo

"Santoni ha dichiarato di essersi ibernata rispetto alla linea della Lega, ma qui di ibernato c’è solo la Provincia". Usa la proverbiale ironia per commentare la svolta in consiglio provinciale, Mario Agnelli che parla da sindaco e da responsabile toscano enti locali del partito. Da amministratore osserva: "Santoni ha parlato di rappresentanza di territori e sindaci, eppure finora non mi sono accorto della sua presenza e di quella del sindaco Polcri, se non quando c’è da indossare la fascia blu".

Stoccata che Agnelli riconduce all’elezione di Polcri "il 18 dicembre: da allora l’ente è ingessato e si è speso gli ultimi tre mesi solo per determinare le deleghe ai consiglieri. I problemi restano irrisolti, gli uffici provinciali non hanno un indirizzo politico. Almeno a Castiglion Fiorentino, l’azione della Provincia non è mai arrivata o non ha lasciato traccia". Dal canto suo, la consigliera Santoni ha scelto l’autosospensione e sa di rischiare l’espulsione ma rimanda la valutazione ai livelli più alti del partito, ovvero andando oltre i vertici aretini.

E dai ranghi toscani del partito Agnelli spiega: "La posizione della Lega è stata condivisa e avallata dalla segreteria provinciale, regionale e dal segretario federale Matteo Salvini. È una linea di coerenza rispetto all’elezione di un presidente della Provincia che è stata appannaggio del centrosinistra. Quanto accaduto in consiglio provinciale dimostra la stortura di un sistema elettorale di secondo livello dove, come capita ai grandi della politica, talvolta c’è chi si esercita in capriole. Non a caso in parlamento si discute di tornare all’elezione diretta del presidente della Provincia".

Come finirà la vicenda è ancora presto per dirlo. Di certo, il "caso" Santoni ha già attraversato le chat leghiste. Sarà il segretario toscano del Carroccio Luca Baroncini a riunire nelle prossime settimane gli organismi chiamati a pronunciarsi su eventuali provvedimenti. Ma è facile ritenere che nel novero degli effetti scatenati dalla causa, Santoni abbia previsto anche l’opzione estrema, quella più radicale. Lei, come ha ripetuto in aula, resterà al suo posto fino alla fine della legislatura Polcri anche se il rientro nei ranghi del centrodestra potrebbe aprirle una strada politica futura, indipendentemente dalla Lega.

Lucia Bigozzi