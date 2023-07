Sant’Andrea piazza di famiglia Festa, amici ritrovati, fioretti

di Sonia Fardelli

Sant’Andrea è tornato. È stato il tema della cena della vittoria per la trentottesima lancia d’oro. Parola di Maurizio Carboni. "È il ritorno alla vittoria dopo cinque sofferti anni. È il ritorno della nostra festa in Sant’Agostino dopo dieci. Ed è il ritorno dopo venti anni di Martino Gianni in biancoverde. Sapevamo avrebbe dato importanti frutti. Avevamo chiesto ai nostri giostratori il massimo impegno. Hanno voluto strafare". Amarcord in una splendida piazza Sant’Agostino illuminata anche dai fuochi d’artificio. Nessuno di quelli che in un periodo o nell’altro hanno dato anima e cuore per il quartiere è voluto mancare. Anche chi era salito sull’Aventino è tornato.

Ex rettori ed ex capitani in una tavolata da 800 persone per brindare con Martino Gianni e i suoi nuovi gioielli, Saverio Montini e Tommaso Marmorini. C’era anche l’ex allenatore Manuele Formelli a complimentarsi con i giovani giostratori che aveva cominciato a formare. E poi tanti ospiti, da don Alvaro, ai dirigenti degli altri quartieri . Il re della Piazza, unico a vantare 13 lance come giostratore e dieci come allenatore, non ha voluto la scena tutta per sé. Un palco sul quale è stato un continuo scambiarsi di doni, come quando una famiglia si riunisce dopo anni di lontananza. Le lance d’oro in miniatura, albo d’oro personalizzato realizzati a mano da Claudio Milesi. Una scultura in legno di Francesco Conti per la prima vittoria del capitano Andrea Gavagni. Poi la classica asta, il rettore vicario Gianni Sarrini ha venduto di tutto: dai ferri dei cavalli da Giostra al vino della vittoria. I chiudi-foulard con il 38 realizzati da Adriano Cacioli per tutti. E perfino i baci, rigorosamente sulla guancia e sotto lo sguardo vigile dei babbi, delle giovanissime veline biancoverdi, elegantissime in abito nero e tacchi a spillo. E mentre nei tavoli i brindisi si sprecano, sul maxi schermo va il video della vittoria. La commozione di Marmorini e il viso di Montini, ancora più furbetto di quando era paggetto.

Il sorriso appagato di Martino Gianni, la gioia esplosiva del rettore Carboni e lo sguardo del capitano Gavagni sulla lancia d’oro dalla quale non riesce a staccarsi. Tanto spazio ai primi attori, senza dimenticarsi di tutti gli altri. Dalla gioia di Matteo Bruni per il 5 centrato nella Provaccia, alla rabbia di Leonardo Tavanti per non essersi potuto mettere alla prova. E poi i volti dei ragazzi del Comitato Giovanile. Perché il ritorno di Martino non va letto come un ritorno al passato. Sant’Andrea va avanti e sulle vele di questa nave guidata dall’esperienza soffiano polmoni pieni di energia. Con due giostratori e un capitano bambini. E non traggano in inganno i capelli bianchi di Tommaso Marmorini. Non certo segno di vetusta età, bensì solo una scommessa con l’amico del cuore anche lui imbiancato all’improvviso, ma con imbarazzanti baffi rimasti neri.